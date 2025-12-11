Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89: Ξύπνησε… όταν ήταν πλέον αργά

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στην Euroleague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο, με σκορ 96-89, με την εικόνα του να αλλάζει δραματικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο.
  • Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε προβάδισμα και εκτόξευσε τη διαφορά στους 16 πόντους (52-36) πριν το ημίχρονο, χάρη σε τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα του Αρμόνι Μπρουκς, φτάνοντας ακόμα και το +19 στο δεύτερο ημίχρονο.
  • Παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού στην τελευταία περίοδο να μειώσει τη διαφορά, δεν κατάφερε να καλύψει το χαμένο έδαφος, με την Αρμάνι Μιλάνο να πανηγυρίζει μία σημαντική νίκη με 96-89.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89: Ξύπνησε… όταν ήταν πλέον αργά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να συνεχίσει το θετικό σερί των τελευταίων αγωνιστικών και υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στην Euroleague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο, με σκορ 96-89, σε μία αναμέτρηση όπου η εικόνα του άλλαξε δραματικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, με τον Κένεθ Φαρίντ να κάνει αισθητή την παρουσία του από νωρίς, όμως οι Ιταλοί ήταν πιο ουσιαστικοί στην εκτέλεση. Με ηγέτη τον Σιλντς, που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του, η Αρμάνι προηγήθηκε 10-7 στα πρώτα λεπτά. Παρά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού, η ομάδα του Αταμάν κατάφερε να κρατήσει τους γηπεδούχους χωρίς σκορ για τέσσερα λεπτά και με ένα εντυπωσιακό σερί 0-14, πήρε κεφάλι στο σκορ με 15-23, χάρη στην ηγετική παρουσία του Τζέριαν Γκραντ. Ωστόσο, η είσοδος του Αρμόνι Μπρουκς άλλαξε τα δεδομένα, καθώς με δικά του μακρινά σουτ, η Αρμάνι μείωσε σε 21-26 μέχρι τη λήξη της πρώτης περιόδου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Κώστα Σλούκα.

Στη συνέχεια, η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη για το «τριφύλλι». Η Αρμάνι πήρε προβάδισμα 36-31 με προσπάθειες των Έλις και Γκούντουριτς, ενώ ο Αταμάν κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ για να συνεφέρει την ομάδα του. Ωστόσο, το… ξέσπασμα ήταν για τον Μπρουκς, ο οποίος ευστόχησε σε τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 16 πόντους (52-36). Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά πριν το ημίχρονο, με τον Τι Τζέι Σορτς να σκοράρει και να μοιράζει, μειώνοντας στους δέκα (54-44).

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε να σουτάρει με απίστευτη ευστοχία, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 19 πόντους (67-48) μέσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Ο Αταμάν έριξε στο παρκέ τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, όμως ο νεαρός άσος δεν κατάφερε να βοηθήσει επιθετικά. Η εικόνα των «πρασίνων» χειροτέρευε, καθώς η άμυνα χαλάρωνε και τα συνεχή φάουλ έστελναν την Αρμάνι στις βολές, με το ταμπλό να γράφει 80-59 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να παλέψει. Ένα γρήγορο 0-5 σερί στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα και ένα λάθος των Ιταλών ανάγκασαν τον Ποέτα να καλέσει τάιμ άουτ. Αν και οι «πράσινοι» πήραν αρκετές ευκαιρίες να μειώσουν ακόμη περισσότερο – όπως είχε γίνει και απέναντι στον Ολυμπιακό – δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν στα κρίσιμα σουτ. Η διαφορά παρέμεινε στους 17 (83-66), επτά λεπτά πριν το φινάλε.

Ο Κώστας Σλούκας, εμφανώς εκνευρισμένος – μεταξύ άλλων και λόγω μιας μικρής παρεξήγησης με τον Νίμπο – προσπάθησε με πείσμα να κρατήσει ζωντανή την ομάδα. Αλλά η Αρμάνι έβρισκε ξανά σκορ από την περιφέρεια, φτάνοντας τα 17 τρίποντα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 14 πόντους (90-76), τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη.

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έβρισκε με ευκολία λύσεις στην επίθεση, δεν κατάφερε να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η Αρμάνι Μιλάνο πανηγύρισε μία πολύ σημαντική νίκη με 96-89, η οποία τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας στην Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:46 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Conference League: Τριάρα η Κρίσταλ Πάλας, κορυφή η Στρασμπούρ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 4η η ΑΕΚ

Το Στρασβούργο έκανε μεγάλο διπλό στην έδρα της Αμπερντίν και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογ...
00:08 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο έβαλε «φρένο» στον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε με 96-89 στο πλαίσιο της 15ης...
23:53 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Έχασε την… ευκαιρία, αλλά έμεινε «ζωντανός» στο κυνήγι της 8άδας

Ο Παναθηναϊκός είχε μια τεράστια ευκαιρία να πάρει νίκη-χρυσάφι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, ό...
23:26 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ για τον Στέφανο Τζίμα: Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Πολύ άσχημα είναι τα νέα για τον Στέφανο Τζίμα, καθώς ο 19χρονος επιθετικός θα μείνει εκτός δρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα