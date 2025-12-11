Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89: Ξύπνησε… όταν ήταν πλέον αργά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να συνεχίσει το θετικό σερί των τελευταίων αγωνιστικών και υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στην Euroleague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο, με σκορ 96-89, σε μία αναμέτρηση όπου η εικόνα του άλλαξε δραματικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, με τον Κένεθ Φαρίντ να κάνει αισθητή την παρουσία του από νωρίς, όμως οι Ιταλοί ήταν πιο ουσιαστικοί στην εκτέλεση. Με ηγέτη τον Σιλντς, που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του, η Αρμάνι προηγήθηκε 10-7 στα πρώτα λεπτά. Παρά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού, η ομάδα του Αταμάν κατάφερε να κρατήσει τους γηπεδούχους χωρίς σκορ για τέσσερα λεπτά και με ένα εντυπωσιακό σερί 0-14, πήρε κεφάλι στο σκορ με 15-23, χάρη στην ηγετική παρουσία του Τζέριαν Γκραντ. Ωστόσο, η είσοδος του Αρμόνι Μπρουκς άλλαξε τα δεδομένα, καθώς με δικά του μακρινά σουτ, η Αρμάνι μείωσε σε 21-26 μέχρι τη λήξη της πρώτης περιόδου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Κώστα Σλούκα.

Στη συνέχεια, η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη για το «τριφύλλι». Η Αρμάνι πήρε προβάδισμα 36-31 με προσπάθειες των Έλις και Γκούντουριτς, ενώ ο Αταμάν κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ για να συνεφέρει την ομάδα του. Ωστόσο, το… ξέσπασμα ήταν για τον Μπρουκς, ο οποίος ευστόχησε σε τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 16 πόντους (52-36). Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά πριν το ημίχρονο, με τον Τι Τζέι Σορτς να σκοράρει και να μοιράζει, μειώνοντας στους δέκα (54-44).

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε να σουτάρει με απίστευτη ευστοχία, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 19 πόντους (67-48) μέσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Ο Αταμάν έριξε στο παρκέ τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, όμως ο νεαρός άσος δεν κατάφερε να βοηθήσει επιθετικά. Η εικόνα των «πρασίνων» χειροτέρευε, καθώς η άμυνα χαλάρωνε και τα συνεχή φάουλ έστελναν την Αρμάνι στις βολές, με το ταμπλό να γράφει 80-59 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να παλέψει. Ένα γρήγορο 0-5 σερί στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα και ένα λάθος των Ιταλών ανάγκασαν τον Ποέτα να καλέσει τάιμ άουτ. Αν και οι «πράσινοι» πήραν αρκετές ευκαιρίες να μειώσουν ακόμη περισσότερο – όπως είχε γίνει και απέναντι στον Ολυμπιακό – δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν στα κρίσιμα σουτ. Η διαφορά παρέμεινε στους 17 (83-66), επτά λεπτά πριν το φινάλε.

Ο Κώστας Σλούκας, εμφανώς εκνευρισμένος – μεταξύ άλλων και λόγω μιας μικρής παρεξήγησης με τον Νίμπο – προσπάθησε με πείσμα να κρατήσει ζωντανή την ομάδα. Αλλά η Αρμάνι έβρισκε ξανά σκορ από την περιφέρεια, φτάνοντας τα 17 τρίποντα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 14 πόντους (90-76), τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη.

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έβρισκε με ευκολία λύσεις στην επίθεση, δεν κατάφερε να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η Αρμάνι Μιλάνο πανηγύρισε μία πολύ σημαντική νίκη με 96-89, η οποία τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας στην Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89