Σίσσυ Καλλίνη: Η εξομολόγηση για την αποκόλληση στην εγκυμοσύνη της και την αγάπη που της προσέφερε τότε το σκυλάκι της – «Δεν με άφησε ποτέ…»

Σύνοψη από το

  • Η Σίσσυ Καλλίνη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», όπου μίλησε για το σκυλάκι της, την Μελού, και τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει στη ζωή της ίδιας και της οικογένειάς της.
  • Ειδικότερα, η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως στην εγκυμοσύνη της είχε μία αποκόλληση και χρειάστηκε να μείνει ακινητοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Κατά την περίοδο αυτή, το γλυκύτατο τετράποδο δεν την άφησε ποτέ, με την Σίσσυ Καλλίνη να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ήτανε πάντα πάνω μου, ήταν στην κοιλιά μου, ήταν εκεί».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σίσσυ Καλλίνη
Φωτογραφία: Instagram/sissy_kallini

Η Σίσσυ Καλλίνη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Σε αυτή, η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε για το σκυλάκι της την Μελού και τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει στη ζωή της ίδιας και της οικογένειάς της. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως στην εγκυμοσύνη της είχε μία αποκόλληση και χρειάστηκε να μείνει ακινητοποιημένη, με το γλυκύτατο τετράποδο να είναι πάντα στο πλευρό της.

Αναφερόμενη στο σκυλάκι της, η Σίσσυ Καλλίνη είπε πως: «Η Μελού ήρθε σε μία περίοδο πολύ ιδιαίτερη για μένα, γιατί λίγο πριν είχαμε μία εγκυμοσύνη που δεν προχώρησε και ήταν μία περίοδος λίγο στενάχωρη και δύσκολη για μένα, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Έψαχνα να βρω ένα πουντλάκι, γιατί είναι υποαλλεργικά και δεν μαδάνε. Την ημέρα που με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχει βρεθεί ένα κοριτσάκι πουντλάκι, εκείνη την ημέρα έμαθα ότι είμαι έγκυος ξανά. Οπότε ξεκίνησε ένα ταξίδι πολύ ιδιαίτερο, ένα μωράκι μεγάλωνε μέσα και ένα μωράκι μεγάλωνε έξω και εκπαιδευόταν».

Σε άλλο σημείο, η δημοσιογράφος εξήγησε πως: «Στην εγκυμοσύνη μου, είχα μία αποκόλληση. Δεν ήταν κάτι σοβαρό αλλά έπρεπε να μείνω ακινητοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξαπλωμένη. Όταν όλοι οι υπόλοιποι πήγαιναν στις δουλειές τους, στις δραστηριότητες, εγώ έμενα με την Μελού, η οποία δεν με άφησε ποτέ. Ήταν πάντα πάνω μου, ήταν στην κοιλιά μου, ήταν εκεί. Τις δύσκολες νύχτες με τους θηλασμούς που ήμουν άυπνη, το σπίτι το υπόλοιπο κοιμόταν και η Μελού δεν κοιμόταν, ήταν δίπλα μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:45 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Λούκας Γιώρκας: «Η διαχείριση της δημοσιότητας μου ήταν δύσκολη – Είχα έντονα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα»

Ο Λούκας Γιώρκας το πρωί της Πέμπτης (11/12), έδωσε συνέντευξη στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την...
21:33 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Σωτήρης Καλυβάτσης: «Αντιμετωπίζω τα πράγματα με χιούμορ, καλό είναι που γεννήθηκα με αυτό το δώρο»

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς τ...
21:11 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Δέσποινα Καμπούρη: «Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί – Κανένας δεν πρέπει να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους»

Η Δέσποινα Καμπούρη και ο Βαγγέλης Ταρασιάδης ήταν μαζί από το 2009. Η δημοσιογράφος και ο επι...
20:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κώστας Φραγκολιάς για την προσωπική του ζωή: «Προτιμώ να την ξέρω και να με ξέρει, να υπάρχει μία οικειότητα»

Τον Κώστα Φραγκολιά συνάντησε σε έξοδό του, η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά. Ο ηθοποιός...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα