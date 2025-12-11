Σίσσυ Καλλίνη: Η εξομολόγηση για την αποκόλληση στην εγκυμοσύνη της και την αγάπη που της προσέφερε τότε το σκυλάκι της – «Δεν με άφησε ποτέ…»

Η Σίσσυ Καλλίνη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Σε αυτή, η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε για το σκυλάκι της την Μελού και τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει στη ζωή της ίδιας και της οικογένειάς της. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως στην εγκυμοσύνη της είχε μία αποκόλληση και χρειάστηκε να μείνει ακινητοποιημένη, με το γλυκύτατο τετράποδο να είναι πάντα στο πλευρό της.

Αναφερόμενη στο σκυλάκι της, η Σίσσυ Καλλίνη είπε πως: «Η Μελού ήρθε σε μία περίοδο πολύ ιδιαίτερη για μένα, γιατί λίγο πριν είχαμε μία εγκυμοσύνη που δεν προχώρησε και ήταν μία περίοδος λίγο στενάχωρη και δύσκολη για μένα, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Έψαχνα να βρω ένα πουντλάκι, γιατί είναι υποαλλεργικά και δεν μαδάνε. Την ημέρα που με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχει βρεθεί ένα κοριτσάκι πουντλάκι, εκείνη την ημέρα έμαθα ότι είμαι έγκυος ξανά. Οπότε ξεκίνησε ένα ταξίδι πολύ ιδιαίτερο, ένα μωράκι μεγάλωνε μέσα και ένα μωράκι μεγάλωνε έξω και εκπαιδευόταν».

Σε άλλο σημείο, η δημοσιογράφος εξήγησε πως: «Στην εγκυμοσύνη μου, είχα μία αποκόλληση. Δεν ήταν κάτι σοβαρό αλλά έπρεπε να μείνω ακινητοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξαπλωμένη. Όταν όλοι οι υπόλοιποι πήγαιναν στις δουλειές τους, στις δραστηριότητες, εγώ έμενα με την Μελού, η οποία δεν με άφησε ποτέ. Ήταν πάντα πάνω μου, ήταν στην κοιλιά μου, ήταν εκεί. Τις δύσκολες νύχτες με τους θηλασμούς που ήμουν άυπνη, το σπίτι το υπόλοιπο κοιμόταν και η Μελού δεν κοιμόταν, ήταν δίπλα μου».