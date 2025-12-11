Λίλι Κόλινς: Η αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί το «Emily in Paris» – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Η Λίλι Κόλινς ήταν καλεσμένη στο «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» για την προώθηση του νέου κύκλου της σειράς «Emily in Paris», όπου αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι γνωρίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί τη σειρά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η αγαπημένη σειρά της γυναίκας του είναι το Emily in Paris και πως μετά από μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο, επιστρέφει στο σπίτι και παρακολουθεί τη σειρά με τη γυναίκα του».
  • Με χιούμορ, η Κόλινς σχολίασε την αποκάλυψη, αναρωτώμενη: «Μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Λίλι Κόλινς
πηγή: EPA/CAROLINE BREHMAN

Η Λίλι Κόλινς ήταν καλεσμένη στο «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με αφορμή την προώθηση του νέου κύκλου της σειράς «Emily in Paris». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τη σχέση του με τη σειρά.

Η δημοφιλής ηθοποιός που βρίσκεται σε περιοδεία προώθησης του νέου κύκλου, όπου η Έμιλι μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία, σχολίασε με χιούμορ τη διεθνή συζήτηση γύρω από το πού πρέπει να εκτυλίσσεται η σειρά. Ο Τζίμι Φάλον ανέφερε αστειευόμενος ότι «παγκόσμιοι ηγέτες μαλώνουν για το Emily in Paris», αναφερόμενος στη Ρώμη και τον Εμάνουελ Μακρόν που «διεκδικούν» την ηρωίδα.

Η αναφορά της Λίλι Κόλινς στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε εκείνο το σημείο, η Κόλινς αποκάλυψε ότι γνωρίζει πως και ο Έλληνας πρωθυπουργός παρακολουθεί τη σειρά. «Ξέρετε, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δήλωσε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της γυναίκας του είναι το Emily in Paris και πως μετά από μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο, επιστρέφει στο σπίτι και παρακολουθεί τη σειρά με τη γυναίκα του», προσθέτοντας «Ήμουν σε φάση… Τι; Μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με ποιο τρόπο οι πολίτες μπορούν να «συνομιλήσουν» με τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας

Πολυβιταμίνες: Με ποιον τρόπο επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτη

«Φωτιά» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος: Ακριβότερο έως και 20% – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν – Όλα όσα είπε η Νίκη Κεραμέως

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Στην αρχή, η πολλή αγάπη του κόσμου μου προκάλεσε φόβο, όχι υπεροψία»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε ο Βασίλης Χαραλα...
13:10 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Γερασιμίδου: «Σιχαίνομαι, αηδιάζω με το ψέμα – Από πού φυτρώνουν αυτοί οι άνθρωποι;»

«Σιχαίνομαι. Αηδιάζω με το ψέμα» απάντησε η Ελένη Γερασιμίδου όταν ρωτήθηκε αν παρακολουθεί τι...
12:40 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Δήμητρα Ματσούκα: «Αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια» – Η δήλωση on camera για τη δικαστική απόφαση για επικίνδυνη οδήγηση

Δηλώσεις on camera έκανε η Δήμητρα Ματσούκα μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τα αδικήμα...
11:53 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του 6 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου μίλησε ο τραγουδιστής και συνθέτης, ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα