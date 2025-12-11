Κρεμλίνο: «Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις», ύστερα από δημοσίευμα της WSJ για τα σχέδια των ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία είναι ανοικτή σε ξένες επενδύσεις ύστερα από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει σημαντικές προτάσεις για επενδύσεις σε ρωσικές σπάνιες γαίες και ρωσική ενέργεια.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι τα σχέδια εξηγούνται με λεπτομέρειες στα παραρτήματα ειρηνευτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στους Ευρωπαίους εταίρους τις τελευταίες εβδομάδες.

Περιλαμβάνουν σχέδιο για την αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη και για την αξιοποίηση από αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρίες και άλλες επιχειρήσεις 200 δισ. δολαρίων παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για έργα στην Ουκρανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ενδιαφέρεται για ξένες επενδύσεις.

Ερωτηθείς για τις αμερικανικές προτάσεις περί παγωμένων περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας, ο Πεσκόφ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ