Σέρρες: Αγρότες κλείνουν έως τις 7 το απόγευμα τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι αγροτικές κινητοποιήσεις στις Σέρρες, όπου οι αγρότες προχωρούν σε κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, από τις 12:30 έως τις 19:00 και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Μέσα στις επόμενες ώρες περίπου 80 λεωφορεία με φοιτητές που ταξιδεύουν προς τη Βουλγαρία θα επιχειρήσουν να περάσουν από το σημείο.

Την ίδια ώρα, φοιτητικοί σύλλογοι εξέδωσαν από το πρωί ψηφίσματα στήριξης στους αγρότες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες δηλώνουν, σύμφωνα με το ERTNews, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας ότι ο αποκλεισμός του Προμαχώνα αποτελεί μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ικανοποίησης των αιτημάτων τους.