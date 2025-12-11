Μεξικό: Νομοσχέδιο τιμωρεί με ποινή φυλάκισης την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων

Το κοινοβούλιο του Μεξικού υιοθέτησε χθες, Τετάρτη, νόμο με τον οποίο θα τιμωρείται η πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και συναφών προϊόντων με ποινές έως και οκτώ χρόνια κάθειρξης.

Το κόμμα Morena της Μεξικανής προέδρου Κλαούντια Σέινμπάουμ επεσήμανε ότι επιθυμεί να προστατεύσει την υγεία των νέων και να καλύψει τα νομικά κενά που επέτρεπαν την προώθηση των προϊόντων αυτών ως μη επικίνδυνων για την υγεία.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή «τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα παρόμοια συστήματα ή συσκευές» θα απαγορεύονται, εξήγησε η πρόεδρος της Γερουσίας Λόρα Ιτζέλ Καστίγιο.

Ο αριθμός των χρηστών αυτού του είδους των συσκευών εκτιμάται, έπειτα από επίσημη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023, σε 2,1 εκατ. ανθρώπους σε σύνολο περίπου 132 εκατ. κατοίκων που έχει το Μεξικό.

Πολλές χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική, έχουν απαγορεύσει την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων, όμως είναι λίγες αυτές -ανάμεσά τους πλέον και το Μεξικό- που επιβάλλουν ποινές φυλάκισης.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τον νόμο «ασαφή» και πρόσθεσαν ότι φοβούνται καταχρήσεις από τις αρχές.

Ο νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε και από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου, θα τεθεί σε ισχύ αφού υπογραφεί από τη Σέινμπάουμ.

Στις αρχές Οκτωβρίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε την ανησυχία του για το «ανησυχητικό» κύμα εθισμού στη νικοτίνη που προκαλείται από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μεταξύ των νέων, με τουλάχιστον 15 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών παγκοσμίως να τα χρησιμοποιούν πλέον.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατηγορούνται επίσης συχνά ότι αποτελούν μέσο κατανάλωσης συνθετικών ναρκωτικών.

Στη Σιγκαπούρη, η οποία έχει από τις αυστηρότερες νομοθεσίες στον κόσμο για το θέμα, η εισαγωγή ηλεκτρονικών τσιγάρων τιμωρείται με 20 χρόνια κάθειρξη και η μεταπώλησή τους με 10 χρόνια.

