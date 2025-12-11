Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαζαρίδης: Ο Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου – Αποστολάκη: Οι μάσκες έπεσαν, δεν έχει τέτοια ιδιότητα

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου και χαρακτήρισε «αδιάβαστους» τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να σταλεί ο Γιώργος Ξυλούρης στον αρμόδιο εισαγγελέα εάν δεν απαντήσει στις ερωτήσεις της Εξεταστικής.

«Θα αντιπαρέλθω τις προκλητικές και χυδαίες θα έλεγα τις επισημάνσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την παράταξη της ΝΔ. Δεν μας εκπλήσσει μας έχει συνηθίσει σε αυτό. Προφανώς ο κ. Ξυλούρης, ο μάρτυρας, θα πρέπει να καταθέσει και έρχομαι ως τρίτο σημείο να συμφωνήσω απόλυτα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, του εισηγητή του κ. Βασίλη Κόκκαλη στην περίπτωση που συνεχίσει να αρνείται ο κ. Ξυλούρης να απαντήσει στα ερωτήματα ευθέως αμέσως αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία να σταλεί αμέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω», είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Και συνέχισε: «Εγώ αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει ειλικρινά εάν ο κ. Ξυλούρης έχει ή δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου και το λέω γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όλα τα κόμματα μας έλεγαν ότι είναι ο βασικός μάρτυρας, ότι είναι κατηγορούμενος για μια σειρά αδικήματα. Θέλω να μου το απαντήσουν αυτό πραγματικά γιατί αισθάνομαι ότι μάλλον δεν έχουν διαβάσει την δικογραφία και απλά έρχονται εδώ για να κάνουν κινήσεις εντυπωσιασμού και να πλήξουν την κυβέρνηση».

Ο εισηγητής της ΝΔ ανέφερε ότι με βάση τη δικογραφία ο Γ. Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου αλλά δεν κατηγορείται για κάτι. «Είστε αδιάβαστοι και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να πλήξετε την κυβέρνηση και τον Κ. Μητσοτάκη».

Στην τοποθέτηση της πριν κάνει ερωτήσεις στον Γ. Ξυλούρη η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε ότι δεν έχει την ιδιότητα υπόπτου ο λεγόμενος «φραπές» προκειμένου να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.

«Σήμερα παρακολουθήσαμε του εισηγητή της πλειοψηφία ως συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Ξυλούρη όσα ισχυρίστηκε είναι παντελώς ανυπόστατα και παραπειστικά», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη.

Και συνέχισε: «Με βάση τις αρχές ποινικής δικονομίας για να αποκτήσει την ιδιότητα του υπόπτου πρέπει να κληθεί σε προκαταρκτική διαδικασία. Πριν ανέφερε ο ίδιος ότι δεν έχει κληθεί και όταν θα κληθεί θα τα πει».

Για τον Μακάριο Λαζαρίδη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε «είχε προηγηθεί ο ρόλος του ως συνηγόρου υπεράσπισης όταν απέτρεψε το προεδρείο από την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής. Σήμερα έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες όταν έσπευσε να του προσδώσει την ιδιότητα την οποία δεν έχει».

Ξυλούρης: «Μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς. Θα τα δώσω όλα στον εισαγγελέα»

Ο κ. Ξυλούρης δεν απάντησε σχεδόν σε καμία ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, επικαλούμενος συνεχώς το δικαίωμα της σιωπής. «Για ποιον λόγο να αυτοενοχοποιηθώ για πράγματα που δεν γνωρίζω; Μακάρι να με καλούσαν και σήμερα» , ανέφερε. «Ξέρω τι συμβαίνει για πολλούς και πολλά. Όταν κληθώ από τη δικαιοσύνη θα απαντήσω», είπε ο Γ. Ξυλούρης.

Σε σχέση με την κ. Τυχεροπούλου και όσα έχει καταγγείλει περί απειλών και τηλεφωνήματα στο σπίτι της, είπε: «Εάν είναι αρμοδιότητά σας, να βγάλετε τις συνδιαλέξεις από το σταθερό του σπιτιού της, ποιος έπαιρνε τον άλλο». Επίσης, υποστήριξε ότι την έχει συναντήσει τρεις φορές εκτός οργανισμού.

«Ξεκινήστε τη διαδικασία να πάω στην εισαγγελέα να τα καταθέσω όλα. Μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς. Θα τα δώσω όλα στον εισαγγελέα», ανέφερε ο μάρτυρας.

Η Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον μάρτυρα εάν ταξιδεύει σε νησιά εκτός Κρήτης, όπως την Ικαρία, την Πάρο κ.α., στα οποία φέρεται ο ίδιος και μέλη της οικογένειας του να δηλώνουν αγροτικές εκτάσεις. «Ούτε ταξίδευα ούτε σας απαντώ ούτε μέλη της οικογένειας μου έχουν πάει σε αυτά νησιά ούτε υπάρχουν δηλωμένα χωράφια σε αυτά τα νησιά που γράφουν οι δημοσιογράφοι», απάντησε ο Γ. Ξυλούρης.