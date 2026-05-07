Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο στόχαστρο τουρκικών ΜΜΕ – «Δεν επιθυμεί την ειρήνη» ισχυρίζεται ο διευθυντής της εφημερίδας «Αϊντινλίκ»

Ο Κάαν Αρσλάν, διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Αϊντινλίκ ενοχλήθηκε πολύ από την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ελληνική Βουλή την Τρίτη (5/5). Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις κατηγόρησε τον Βαρθολομαίο πως «δεν επιθυμεί την ειρήνη» και ισχυρίστηκε ότι το «Φανάρι είναι ένα μέρος όπου ασκείται αντιρωσική προπαγάνδα με επίκεντρο την Τουρκία».

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε ομιλία ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και των Ελλήνων βουλευτών, με αφορμή την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων.

Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των θρησκειών ως παραγόντων ειρήνης, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών είναι αδύνατη χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Καταδίκασε τον φονταμενταλισμό ως «έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος» και υπογράμμισε ότι η γνήσια πίστη αποτελεί τον αυστηρότερο κριτή της μισαλλοδοξίας.

Ο Αρσλάν εκστόμισε βαριές κουβέντες κατά του Βαρθολομαίου

«Έκανε μια πολύ ωραία ομιλία, ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος λόγος πίσω από αυτή την ομιλία: στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί την ειρήνη. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό; Από το ζήτημα της Ουκρανίας», δήλωσε ο διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Αϊντινλίκ ο οποίος ισχυρίστηκε επίσης πως: «Αυτός ο θεσμός δεν είναι θρησκευτικός, αλλά πολιτικός. Το Φανάρι είναι ένα μέρος όπου διεξάγεται αντι-ρωσική προπαγάνδα… με επίκεντρο την Τουρκία».