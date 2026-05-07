Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο στόχαστρο τουρκικών ΜΜΕ – «Δεν επιθυμεί την ειρήνη» ισχυρίζεται ο διευθυντής της εφημερίδας «Αϊντινλίκ»

Γεωργία Λινάρδου

Πολιτική

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Κάαν Αρσλάν, διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Αϊντινλίκ ενοχλήθηκε πολύ από την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ελληνική Βουλή την Τρίτη (5/5). Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις κατηγόρησε τον Βαρθολομαίο πως «δεν επιθυμεί την ειρήνη» και ισχυρίστηκε ότι το «Φανάρι είναι ένα μέρος όπου ασκείται αντιρωσική προπαγάνδα με επίκεντρο την Τουρκία».

Η ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή – «Η ειρήνη των λαών είναι αδύνατη χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών»

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε ομιλία ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και των Ελλήνων βουλευτών, με αφορμή την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων.

Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των θρησκειών ως παραγόντων ειρήνης, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών είναι αδύνατη χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Καταδίκασε τον φονταμενταλισμό ως «έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος» και υπογράμμισε ότι η γνήσια πίστη αποτελεί τον αυστηρότερο κριτή της μισαλλοδοξίας.

Τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Κακλαμάνης: «Στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης»

Ο Αρσλάν εκστόμισε βαριές κουβέντες κατά του Βαρθολομαίου

«Έκανε μια πολύ ωραία ομιλία, ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος λόγος πίσω από αυτή την ομιλία: στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί την ειρήνη. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό; Από το ζήτημα της Ουκρανίας», δήλωσε ο διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Αϊντινλίκ ο οποίος ισχυρίστηκε επίσης πως: «Αυτός ο θεσμός δεν είναι θρησκευτικός, αλλά πολιτικός. Το Φανάρι είναι ένα μέρος όπου διεξάγεται αντι-ρωσική προπαγάνδα… με επίκεντρο την Τουρκία».

