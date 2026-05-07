Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύφθηκε το σημείωμα αυτοκτονίας του – «Απόλαυση να επιλέγεις τη στιγμή που θα φύγεις»

Με απαγχονισμό έδωσε τέλος στη ζωή του ο Τζέφρι Έπσταϊν μέσα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, σε ηλικία 66 ετών.

Σήμερα, χρόνια μετά τον θάνατο του καταδικασμένου παιδεραστή χρηματιστή, δόθηκε στη δημοσιότητα το σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο ίδιος, έπειτα από αίτημα των New York Times για την αποσφράγιση των δικαστικών εγγράφων.

Το σημείωμα, το οποίο είχε βρεθεί αρχικά έπειτα από μια πρώτη αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019, αναφέρει: «Με ερευνούσαν για μήνες – Δεν βρήκαν τίποτα!».

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν φαίνεται να σχολιάζει την απόφασή του να πεθάνει: «Είναι απόλαυση να μπορείς να επιλέγεις τη στιγμή που θα πεις αντίο. Τι θέλετε να κάνω — Να ξεσπάσω σε κλάματα!!».

Το κείμενο καταλήγει με τη φράση «Καμία πλάκα» (NO FUN), με τις λέξεις να είναι υπογραμμισμένες, και ακολουθείται από το «Δεν αξίζει!!» (NOT WORTH IT!!).

Το μυστήριο γύρω από το σημείωμα

Το σημείωμα ήρθε στο φως από τον συγκάτοικο του Έπσταϊν στο κελί, Νίκολας Ταρταλιόνε, ο οποίος το βρήκε κρυμμένο μέσα σε ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα, αφού ο Έπσταϊν είχε μεταφερθεί σε άλλο τμήμα της φυλακής.

Ο Ταρταλιόνε παρέδωσε το έγγραφο στους δικηγόρους του, καθώς ο Έπσταϊν τον είχε κατηγορήσει ψευδώς ότι εκείνος τον είχε τραυματίσει κατά την πρώτη απόπειρα.

Αν και το σημείωμα δεν αναφέρθηκε ποτέ στην επίσημη έρευνα για τον θάνατο του Έπσταϊν, οι δικηγόροι του Ταρταλιόνε υποστήριξαν ότι κατάφεραν να το επαληθεύσουν ως γνήσιο, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί η μέθοδος που χρησιμοποίησαν.

Η εισαγγελία του Μανχάταν δήλωσε στους NYT πως «φαίνεται να υπάρχει ισχυρό δημόσιο ενδιαφέρον για τις συνθήκες που περιβάλλουν τον θάνατο του Έπσταϊν».

Νέα στοιχεία και θεωρίες συνωμοσίας

Η δημοσιοποίηση του σημειώματος έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων αποκαλύψεων, συμπεριλαμβανομένου βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνει τη στιγμή που οι φύλακες ανακάλυψαν τη σορό του στις 6:30 π.μ.

Ο Έπσταϊν κηρύχθηκε επίσημα νεκρός στις 6:39 π.μ.



Η νεκροτομή εντόπισε τρία κατάγματα στον λαιμό του (στο υοειδές οστό και στον θυρεοειδή χόνδρο), γεγονός που τροφοδότησε έντονες φήμες ότι δολοφονήθηκε για να προστατευτούν υψηλόβαθμα πρόσωπα.

Παρά τις εικασίες για μια «λίστα πελατών» στην οποία διακινούνταν ανήλικα κορίτσια, η Γκισλέιν Μάξγουελ —η οποία εκτίει ποινή 20ετούς κάθειρξης— αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιας λίστας σε συνομιλίες της με τον τότε αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς.

Στα αρχεία αυτών των συνομιλιών δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία για πρόσωπα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει άλλες συλλήψεις στις ΗΠΑ που να σχετίζονται με το κύκλωμα του Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν πέθανε ενώ περίμενε τη δίκη του, έχοντας δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες της σωματεμπορίας ανηλίκων και της συνωμοσίας.