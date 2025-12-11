Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 90χρονο που έδεσε σκυλί και το έθαψε ζωντανό – «Ήταν άρρωστο, το έκανα για να μην υποφέρει»

  • Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 90χρονο που έθαψε ζωντανό σκυλί σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Του απαγγέλθηκε η κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς.
  • Ο υπερήλικας έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, τοποθετώντας το σε μαύρη σακούλα πριν το θάψει. Το σκυλί εντοπίστηκε από περιπατητή και διασώθηκε από τις Αρχές.
  • Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι «το έκανα για να μην υποφέρει», λόγω των προβλημάτων υγείας του ζώου. Εκτός από τη δίωξη, του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.
Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 90χρονο που έθαψε ζωντανό σκυλί σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο υπερήλικας έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει. Περιπατητής το εντόπισε χθες το πρωί και ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί το ξέθαψαν και το παρέδωσαν σε φιλοζωική οργάνωση. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του κατηγορούμενου.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.

