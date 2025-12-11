Αυτοκίνητο μπήκε αντίθετα στην εθνική οδό έξω από τη Λάρισα – Η Αστυνομία έκλεισε τα διόδια

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (11/12) το πρωί της Πέμπτης, όταν οδηγός αυτοκίνητου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική οδό (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου), έξω από την Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ειδοποιήθηκαν η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και Αστυνομία, με την τελευταία να ξεκινάει επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος πριν προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Το αυτοκίνητο κάπου στο ύψος της Γυρτώνης μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ειδικότερα σε αυτό προς Αθήνα ενώ κινούταν προς Θεσσαλονίκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία που φρόντισε να κλείσει τα διόδια Μακρυχωρίου προς στιγμήν προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα.