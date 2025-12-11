Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Δικογραφία για τα επεισόδια στην αγροτική κινητοποίηση

Σύνοψη από το

  • Έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της αγροτικής κινητοποίησης στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.
  • Η δικογραφία αφορά τα γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, όπου αγρότες πραγματοποιούσαν κινητοποίηση.
  • Τα επεισόδια αυτά οδήγησαν στην παρέμβαση των αρχών και τη δημιουργία της δικογραφίας, αναδεικνύοντας τις εντάσεις που επικράτησαν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Δικογραφία για τα επεισόδια στην αγροτική κινητοποίηση

Δικογραφία σε βάρος αγνώστων σχηματίστηκε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή κινητοποίηση των αγροτών στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Τα αδικήματα που διερευνώνται αφορούν σε παρακώλυση συγκοινωνιών, διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα επιχείρησαν να φτάσουν στη γέφυρα με τρακτέρ, με στόχο να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για περίπου τέσσερις ώρες.

Η ένταση προκλήθηκε ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από την Πάτρα, όταν ομάδα αγροτών προσπάθησε να προσεγγίσει πεζή τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, σύμφωνα με το ERTNews.

Οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

11:05 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

