Καβάλα: Αγρότες χύνουν γάλα, πετάνε άχυρα και σταφύλια έξω από την Περιφέρεια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καβάλα: Αγρότες χύνουν γάλα, πετάνε άχυρα και σταφύλια έξω από την Περιφέρεια
Φώτο: centertv

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι, έξω από το κτίριο της περιφερειακής ενότητας Καβάλας.

Οι ίδιοι πέταξαν ντομάτες, σταφύλια και άχυρα έξω από το κτίριο, ενώ έριξαν και γάλα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Κοινό εμβόλιο μπορεί να επιβραδύνει τη νόσο και να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου κατά 30%

ΠΙΣ: Ανησυχία για τον σχεδιασμό αποδυνάμωσης του Νοσοκομείου Λάρισας

Νταν Γιόργκενσεν: Η απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου στον Γιώργο Αυτιά για την ενέργεια

Εναλλακτικοί προορισμοί για την Πρωτοχρονιά: «Φωτιά » το κόστος διαμονής για μια οικογένεια – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:05 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Καθορίστηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατ...
10:55 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Αυτοκίνητο μπήκε αντίθετα στην εθνική οδό έξω από τη Λάρισα – Η Αστυνομία έκλεισε τα διόδια

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (11/12) το πρωί της Πέμπτης, όταν οδηγός αυτοκίνητου μπή...
10:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, σκότωσε τον σκύλο της και εξαφανίστηκε

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στις Γούρνες, στο Ηράκλειο....
10:25 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Δικογραφία για τα επεισόδια στην αγροτική κινητοποίηση

Δικογραφία σε βάρος αγνώστων σχηματίστηκε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή κιν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα