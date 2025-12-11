Καβάλα: Αγρότες χύνουν γάλα, πετάνε άχυρα και σταφύλια έξω από την Περιφέρεια Enikos Newsroom 10:15, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 κοινωνία Φώτο: centertv Διαμαρτυρία πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι, έξω από το κτίριο της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Οι ίδιοι πέταξαν ντομάτες, σταφύλια και άχυρα έξω από το κτίριο, ενώ έριξαν και γάλα. 