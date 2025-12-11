Euroleague: Για το «διπλό» στο Μιλάνο ο Παναθηναϊκός – Οι απουσίες και η ώρα του αγώνα

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στη μάχη της 15ης αγωνιστικής της Euroleague, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο στο Μιλάνο την Πέμπτη (11/12) στις 21:30.
  • Με δύο σημαντικές απουσίες, τους Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς, ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο, καθώς οι δύο παίκτες έμειναν στην Αθήνα και θα είναι εκτός για ένα ακόμη παιχνίδι.
  • Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με ρεκόρ 9-5, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 7-7, με τους «πράσινους» να στοχεύουν στην 10η νίκη τους στη σεζόν μετά την ήττα από τη Βαλένθια.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός
Φωτογραφία: Intime

Σε Μιλάνο και Βαρκελώνη αγωνίζονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, στη Euroleague, αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος στη μάχη, καθώς θα βρει απέναντί του την Αρμάνι Μιλάνο, την Πέμπτη (11/12) στις 21:30.

Ο Ολυμπιακός που έχει αγώνα λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ λόγω της κακοκαιρίας που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το ΣΕΦ την περασμένη εβδομάδα, αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή στις 21:30.

Το ντέρμπι του Βελιγραδίου, Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας την Παρασκευή ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής. «Μάχη» αναμένεται και στο Μονακό, όταν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποδέχεται την πρωταθλήτρια Euroleague Φενερμπαχτσέ την Παρασκευή (12/12, 20:30).

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός (11/12, 21:30)

Με δύο σημαντικές απουσίες ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο για τον αγώνα της 15ης αγωνιστικής με την Αρμάνι, την Πέμπτη (11/12, 21:30). Οι Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς έμειναν στην Αθήνα και θα είναι εκτός για ένα ακόμη παιχνίδι.

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα στις τελευταίες προπονήσεις και τελικά κρίθηκε ότι δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τους «πράσινους» στην αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός θα πάρει θέση στο τζάμπολ έχοντας ρεκόρ 9-5, ενώ η ιταλική ομάδα βρίσκεται στο 7-7.

Οι «πράσινοι» είδαν τη Βαλένθια να βάζει τέλος στο νικηφόρο σερί τους μέσα στο Telekom Center Athens την προηγούμενη εβδομάδα και στόχο έχουν να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις από την έλευση του Κένεθ Φαρίντ και να επιστρέψουν με τη 10η νίκη στη σεζόν στην Αθήνα.

Όμως και η ιταλική ομάδα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, καθώς ηττήθηκε στη Βιτόρια από την Μπασκόνια, με 88-78, για την 14η αγωνιστική.

Οι Φαρίντ και Γιουρτσέβεν δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά απέναντι στη Βαλένθια, κάτι που «πλήρωσε» ο Παναθηναϊκός. Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει περισσότερα από τους δύο ψηλούς που έχει στη διάθεσή του απέναντι στην ομάδα του Τζιουζέπε Ποέτα.

Απένταντί τους θα βρουν τον Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος πέτυχε 13 πόντους στο ματς με την Μπασκόνια.

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Αρμάνι έχουν υψηλά ποσοστά ευστοχίας σε μακρινά σουτ, με τον Άρμονι Μπρουκς να μετρά 17 εύστοχα τρίποντα στα τελευταία πέντε ματς των Ιταλών. Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό πάντως στο τέλος κόντρα στη Βαλένθια έχει 20+ πόντους σε κάθε ένα από τα τελευταία επτά παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός υπερέχει στην παραγωγικότητα με 88,7 πόντους μ.ο. ανά αγώνα, ενώ η Αρμάνι σημειώνει 84,1 μ.ο. ανά αγώνα. Οι «πράσινοι» δέχονται 85,6 πόντους μέσο όρο ενώ οι Ιταλοί 83,8 πόντους μ.ο.

Το παιχνίδι oρίστηκαν να διευθύνουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρες (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).

15η Αγωνιστική (11-12/12/2025)

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παναθηναϊκός 21:30
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
  • Βαλένθια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
  • Παρί (Γαλλία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός 21:30
  • Ντουμπάι (ΗΑΕ)- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
  • Μονακό (Μονακό)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
  • Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4
  2. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-5
  3. Παναθηναϊκός 9-5
  4. Μονακό (Μονακό) 9-5
  5. Βαλένθια (Ισπανία) 9-5
  6. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 9-5
  7. Ολυμπιακός 8-5
  8. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6
  10. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6
  11. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-7
  12. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8
  14. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9
  15. Παρί (Γαλλία) 5-9
  16. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9
  17. Παρτιζάν (Σερβία) 5-9
  18. Μπασκόνια (Ισπανία) 5-9
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

