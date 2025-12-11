Κυβέρνηση: Επιδιώκει άμεση έναρξη διαλόγου με τους αγρότες – Γκρίνια και πιέσεις από τους «γαλάζιους» βουλευτές

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται το αγροτικό για την κυβέρνηση, που βλέπει αγρότες και κτηνοτρόφους να λένε «ναι» στον διάλογο αλλά να ενισχύουν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και τους «γαλάζιους» βουλευτές να είναι έξαλλοι με τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι έχει αναλάβει ο ίδιος προσωπικά το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Συγκάλεσε εκτάκτως στο Μαξίμου τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, τον προσωρινό επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο. Η χθεσινή οδηγία Μητσοτάκη ήταν να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να ολοκληρωθούν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι ο διάλογος με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους θα γίνει στο «υψηλότερο επίπεδο», όπερ σημαίνει είτε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και με τους τρεις στο ίδιο τραπέζι. Ωστόσο το Μέγαρο Μαξίμου θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις για τις συναντήσεις: να εκλεγεί συντονιστική επιτροπή που θα εκπροσωπεί όλα τα μπλόκα και να υπάρχει σαφής και ενιαία λίστα με αιτήματα.

Μάλιστα στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι αυτό το Σάββατο από την συνάντηση που έχουν προγραμματίσει εκπρόσωποι όλων των μπλόκων στην Νίκαια θα προκύψει μία ενιαία συντονιστική επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι έως και την Δευτέρα θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει οι συναντήσεις, όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη.

Τι εξετάζουν στην κυβέρνηση

Στο Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να καλούν σε «συντεταγμένο διάλογο» χωρίς να έχουν να προσφέρουν κάποια πράγματα επιπλέον στους αγρότες. Μέχρι στιγμής τα κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων εντός του δημοσιονομικού χώρου που υπάρχει.

Έτσι γίνονται υπολογισμοί για να κλειδώσουν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Τα Νέα», υπάρχουν συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ και για την τιμή του ρεύματος για τους αγρότες.

Ωστόσο οι αγρότες θέτουν και αιτήματα σχετικά με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις μειωμένες τιμές στα προϊόντα. Αν και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνωρίζει το πρόβλημα στις δημόσιες τοποθετήσεις εντούτοις επιμένει ότι μία λύση «τύπου εγγυημένης χαμηλής τιμής» για τα αγροτικά προϊόντα δεν μπορεί να υπάρξει.

Γκρίνια από τους «γαλάζιους»

Χθες η ενημέρωση των βουλευτών της ΝΔ από τον Κώστα Τσιάρα που διήρκησε περίπου 4,5 ώρες στα γραφεία του κόμματος ήταν θυελλώδης και συμμετείχαν τουλάχιστον 55 βουλευτές, δηλαδή το 1/3 της ΚΟ της ΝΔ.

Οι έντονοι διάλογοι επιβεβαίωσαν τους φόβους του Μαξίμου ότι θα εκφραστεί γκρίνια και έντονος προβληματισμός από τους «γαλάζιους βουλευτές στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την Παρασκευή στη Βουλή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι βουλευτές της ΝΔ από την περιφέρεια είναι έντονα θορυβημένοι με τα μπλόκα και τις διαμαρτυρίες μπροστά από τα γραφεία τους. Αποδίδουν άστοχους χειρισμούς στην κυβέρνηση οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα αρκετοί «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές να συμμετέχουν στα μπλόκα.

Αυτό υπογράμμισε χθες και η βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μακρή. «Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;», αναρωτήθηκε. Μάλιστα προειδοποίησε τον Κώστα Τσιάρα πως αν μεταφέρει στους αγρότες όσα εκείνος λέει τους βουλευτές τότε «δεν θα προλάβω να πω μια λέξη».

Οι περισσότεροι βουλευτές εξέθεσαν μια σειρά από προβλήματα. Παρών στη συζήτηση ήταν και ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος είχε έντονο διάλογο με τον Κώστα Τσιάρα. Την ώρα που ο υπουργός Ανάπτυξης αναφερόταν σε μία «τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια» ο Μάκης Βορίδης σχολίασε: «Εχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Οι βουλευτές αναφέρθηκαν σε κακή πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος, έλλειψη σχεδίου και παρακρατήσεις χρημάτων των αγροτών από τον ΕΛΓΑ, ενώ αρκετοί δεν συμφωνούν με την «γραμμή» ότι γίνεται μία τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο βουλευτής της ΝΔ από την Θεσσαλονίκη, Φάνης Παππάς σημείωσε ότι «ο διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;». «Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία» σχολίασε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπάνιας επισήμανε το θέμα των πληρωμών του ΕΛΓΑ, λέγοντας πως «θα έπρεπε να μην πάρουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό», με τον Ανδρέα Λυκουρέντζο, πρόεδρο του οργανισμού, να απαντάει πως θα υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό.

Στη συνεδρίαση υπήρχαν και σκληρές εκφράσεις όπως του Χρήστου Μπουκώρου που είπε: «Τρώμε πολύ ξύλο έξω, αλλά να πούμε και τα καλά: στη Μαγνησία το Μέτρο 23 –η πρόσφατη καταβολή στους αγρότες– έχει πληρωθεί ικανοποιητικά». Και πρόσθεσε: «Σε πολλά έχουν δίκιο οι αγρότες. Αυτά που λέτε, κύριε υπουργέ, δεν τα καταλαβαίνει κανείς».

Υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε και η Φωτεινή Αραμπατζή, μία εκ των έξι βουλευτών που κατέθεσαν χθες την ερώτηση για καθυστερήσεις στις πληρωμές. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ισχύσει σε ορισμένες περιπτώσεις η «τεχνική λύση».

Συνάντηση με Χατζηδάκη

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα θα συναντηθούν σήμερα (11/12) οι αγρότες της Κρήτης. Αντιπροσωπία των αγροτών μαζί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και βουλευτές του νομού θα αναχωρήσουν για Αθήνα προκειμένου στις 17:00 το απόγευμα να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με το patris.gr.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν ήδη στείλει στην Αθήνα τα αιτήματα τους και διεκδικούν συγκεκριμένες απαντήσεις.