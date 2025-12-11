Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα ανιψιός και επιχειρηματίας για τη δολοφονία στο κάμπινγκ – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, και αμέσως μετά θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα.

Αφού μεταφερθούν στην Καλαμάτα, θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή εκεί, ώστε να απολογηθούν και με πιθανότερη εξέλιξη να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν για το σύνολο της δικογραφίας.

H ανακρίτρια φέρεται να θεωρεί ηθικό αυτουργό τον ανιψιό και σε μια προηγουμένη απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει στην Φοινικούντα. Επιπλέον, η ιστορία φαίνεται να περιπλέκεται αναφορικά με τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας. Φυσικός αυτουργός θεωρείτο ο άνδρας ο οποίος φέρεται να είχε κολυμπήσει από την Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Ωστόσο αυτός φέρεται πλέον να θεωρείται συνεργός.

Επιπλέον αναζητείται ένα τρίτο άτομο το οποίο φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης. «Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσω τι στοιχειοθετείται σε βάρος του», δήλωσε ο δικηγόρος του, σύμφωνα με το Star.

Τι «έκαψε» τον ανιψιό και τον φίλο του

Από την ημέρα της δολοφονίας, όπως προκύπτει από καταθέσεις και στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ο ανιψιός φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του θείου του για να κληρονομήσει την περιουσία του. Ο επιχειρηματίας που είχε στενή σχέση με τον ανιψιό, φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, παρέχοντας οδηγίες στους εκτελεστές.

Σύμφωνα με το Star, οι δύο νεαροί, εργαζόμενοι του επιχειρηματία που έχουν προφυλακιστεί, είχαν όπλα, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο. Το βράδυ του διπλού φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κίνητρο δεν ήταν ληστεία αλλά συμβόλαιο θανάτου.

Το χρονικό

Ήταν λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, όταν ένας νεαρός εισέβαλε στον χώρο του κάμπινγκ, σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και με άλλες τρεις τον 60χρονο επιστάτη της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει για να σωθεί.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, μοναδικός επιζών από το μακελειό. Η εκδοχή της ληστείας δεν είχε πείσει τις Αρχές οι οποίες εδώ και δύο μήνες προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ ενός καλοστημένου δολοφονικού σχεδίου.

Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει χειρόγραφη διαθήκη, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων στον αγαπημένο του ανιψιό, όπως έγραφε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινούσε με την φράση «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου».

Η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αρχικά έχει βρεθεί και εκείνη στο στόχαστρο των κατηγοριών καθώς την είχε αποκληρώσει από την τελευταία διαθήκη του ο 68χρονος, κατήγγειλε μέσω του enikos.gr πως δέχτηκε απειλές μαζί με τη δικηγόρο της, καθώς από την πρώτη στιγμή πίστευε πως άτομο από την οικογένεια είναι ο δολοφόνος του θείου της.