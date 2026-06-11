Ιερέας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για ενδοοικογενειακή απειλή στη Θεσσαλονίκη

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Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε ένας ιερέας στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του ότι την απείλησε κατ’ επανάληψη, μπροστά σε ένα από τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 46χρονο κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή απειλή, κατ’ εξακολούθηση, ενώπιον ανηλίκου. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής ενόψει του Εφετείου. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο περιοριστικό όρο, με βάση τον οποίο δεν μπορεί να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το επίδικο περιστατικό σημειώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια λεκτικής αντιπαράθεσης. Η 46χρονη καταγγέλλουσα κατέθεσε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της τής απηύθυνε απειλητικές εκφράσεις και χειρονομίες.

Στην ίδια καταγγελία ενώπιον των Αρχών, η γυναίκα ανέφερε ότι υπήρξε θύμα σωματικής κακοποίησης από τον 46χρονο κατά το διάστημα που ήταν μαζί. Η συγκεκριμένη καταγγελία ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο 46χρονος κατηγορούμενος χαρακτήρισε εκδικητική την καταγγελία σε βάρος του και αρνήθηκε όσα κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγός του. «Ούτε την απείλησα, ούτε άσκησα ψυχολογική βία εις βάρος της, τα παιδιά μου τα αγαπώ», είπε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του.

Ο ίδιος περιέγραψε τη σχέση του με την καταγγέλλουσα ως διαχρονικά προβληματική. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του, ενημερώθηκε η αρμόδια Μητρόπολη, στην οποία ανήκει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ