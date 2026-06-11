Χίος: Πέθανε η Σμαράγδα Παπαστυλιανού, η τελευταία κάτοικος του μεσαιωνικού Ανάβατου

Θλίψη και συγκίνηση στη Χίο για τον θάνατο της Σμαράγδας Παπαστυλιανού. Η 85χρονη πέθανε χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα.

Η Σμαράγδα Παπαστυλιανού ήταν η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Μυστρά του Αιγαίου, της μεσαιωνικής καστροπολιτείας του Ανάβατου. Έζησε στον Ανάβατο, χωριό του πατέρα της, τα τελευταία 35 χρόνια επιστρέφοντας από τον Πειραιά, όπου ζούσε ασκώντας με επιτυχία το επάγγελμα της διακοσμήτριας.

Με την παρουσία της κράτησε ζωντανό έναν τόπο βαριάς ιστορικής μνήμης, δίνοντας καθημερινά το δικό της «παρών» σε ένα χωριό που είχε ερημώσει.

Παρέα με 3000 δίσκους βινυλίου και κοντά 4000 CD, αλλά και τους σκύλους της, η Σμαράγμα είχε επιλέξει την καστροπολιτεία ως μόνιμο τόπο για να ζήσει ακούγοντας τζαζ και επισκεπτόμενη μια φορά το μήνα την πόλη μόνο για να ψωνίσει. Αναφερόμενη σε αυτή τη μοναξιά, είχε πει «γιατί, δεν βλέπεις και πολλούς ανθρώπους οπότε μιλάς και σου μιλάνε λιγότερο. Κι όλα καλά…».

Για τους ανθρώπους που επισκέπτονταν τον Ανάβατο, η Σμαράγδα δεν ήταν απλώς η μοναδική κάτοικος. Ήταν η ανθρώπινη φωνή του χωριού, η μορφή που συνέδεε το παρελθόν με το παρόν και θύμιζε ότι η ιστορία ενός τόπου διατηρείται ζωντανή όσο υπάρχουν άνθρωποι που την υπηρετούν.

Ο θάνατος της Σμαράγδας Παπαστυλιανού κλείνει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ιστορία του Αναβάτου.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο, Παρασκευή, στις 5 το απόγευμα στην εκκλησία των Ταξιαρχών του χωριού της και στη συνέχεια θα ταφεί στον Ανάβατο, όπως είχε ζητήσει η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Πολίτης Χίου