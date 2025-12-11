Ηράκλειο: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, σκότωσε τον σκύλο της και εξαφανίστηκε

  • Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στις Γούρνες Ηρακλείου, όπου μια 25χρονη πεζή με τον σκύλο της παρασύρθηκε από δίκυκλο.
  • Η γυναίκα βρέθηκε τραυματισμένη στο οδόστρωμα, ενώ το άτυχο τετράποδο ξεψύχησε στην άσφαλτο. Ο οδηγός του δικύκλου τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το τροχαίο.
  • Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βίντεο από την περιοχή για την ταυτοποίηση και σύλληψη του οδηγού. Η 25χρονη Γερμανίδα, αν και ο τραυματισμός της δεν κρίνεται σοβαρός, βρίσκεται σε σοκ μετά τον θάνατο του σκύλου της.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασεθνοφόρο ΕΚΑΒ

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στις Γούρνες, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, περίπου στις 6 το απόγευμα μια 25χρονη που κινούνταν πεζή με τον σκύλο της, στην παλιά εθνική οδό, παρασύρθηκε από δίκυκλο.

Η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στο οδόστρωμα, τραυματισμένη, ενώ το άτυχο τετράποδο ξεψύχησε στην άσφαλτο. Ο οδηγός αμέσως μετά το τροχαίο τράπηκε σε φυγή, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν βίντεο από την περιοχή για να φτάσουν στην ταυτοποίηση και την σύλληψή του.

Η 25χρονη Γερμανίδα, που έχει έρθει για να ζήσει μόνιμα στην Κρήτη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ευτυχώς ο τραυματισμός της δεν κρίνεται σοβαρός.

Ωστόσο η νεαρή βρίσκεται σε σοκ, ειδικά μετά τον θάνατο του σκύλου της.

