Ηράκλειο: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, σκότωσε τον σκύλο της και εξαφανίστηκε

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στις Γούρνες, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, περίπου στις 6 το απόγευμα μια 25χρονη που κινούνταν πεζή με τον σκύλο της, στην παλιά εθνική οδό, παρασύρθηκε από δίκυκλο.

Η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στο οδόστρωμα, τραυματισμένη, ενώ το άτυχο τετράποδο ξεψύχησε στην άσφαλτο. Ο οδηγός αμέσως μετά το τροχαίο τράπηκε σε φυγή, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν βίντεο από την περιοχή για να φτάσουν στην ταυτοποίηση και την σύλληψή του.

Η 25χρονη Γερμανίδα, που έχει έρθει για να ζήσει μόνιμα στην Κρήτη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ευτυχώς ο τραυματισμός της δεν κρίνεται σοβαρός.

Ωστόσο η νεαρή βρίσκεται σε σοκ, ειδικά μετά τον θάνατο του σκύλου της.