Ένας κύκλος κλείνει για 4 ζώδια – «Αφήνετε πίσω παλιές ιστορίες που σας μπλόκαραν»

Κάτι ολοκληρώνεται για τέσσερα ζώδια στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο Ερμής ξαναμπαίνει στον Τοξότη μετά το μακρύ ταξίδι του σε ανάδρομη πορεία. Ο Ερμής στον Τοξότη δείχνει σε αυτά τα ζώδια ότι η σκληρή δουλειά που έκαναν κατά τη διάρκεια της διέλευσης του Κρόνου στους Ιχθύες άξιζε τον κόπο. Τώρα, αυτά τα ζώδια είναι πολύ πιο προσεκτικά με την ενέργειά τους, καθώς η φλογερή αυτή διέλευση τα βοηθά να προχωρήσουν μπροστά και να μην παραμένουν προσκολλημένα σε ιστορίες του παρελθόντος που απειλούν να τα μπλοκάρουν.

Ο Ερμής στον Τοξότη είναι δημιουργικός, περιπετειώδης και θαρραλέος — στοιχεία που αυτά τα ζώδια χρειάζονται λίγο περισσότερο αυτή την περίοδο. Αν και ο Ερμής βρίσκεται σε «αδυναμία» στον Τοξότη, που σημαίνει ότι η ενέργειά του δεν εκφράζεται στο μέγιστο, εξακολουθεί να είναι μια πολύτιμη διέλευση, γιατί ανυψώνει αυτά τα ζώδια και τους αποκαλύπτει πόσο μαγικά είναι στην πραγματικότητα.

Ο Ερμής δημιουργεί για άλλη μια φορά μια θετική όψη με τον Πλούτωνα, ενθαρρύνοντάς μας όλους να αναπτύξουμε μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό μας. Ο Δεκέμβριος είναι μήνας όπου ξαναπαίρνουμε τον έλεγχο και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αγκαλιάσει τις μεταμορφώσεις που έφερε η χρονιά αυτά, και αυτά τα ζώδια αξιοποιούν όσα έμαθαν και προχωρούν δυναμικά μπροστά.

Κάτι σπουδαίο ολοκληρώνεται για 4 ζώδια στις 11 Δεκεμβρίου

Τοξότης,

Δίδυμος,

Παρθένος,

Ιχθύες

Τοξότης

Η επιστροφή του Ερμή στο ζώδιό σας σάς κάνει πιο φιλόδοξους, Τοξότες, και θα συνεχίσετε να δουλεύετε σκληρά για τους στόχους σας. Πρόκειται για μια διέλευση που ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας και μαλακώνει τον τρόπο που επικοινωνείτε, βοηθώντας σας να γίνετε πιο προσιτοί στους άλλους — ειδικά τώρα που και η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σας. Η επεκτατική του ενέργεια καθιστά ευκολότερη την ενασχόλησή σας με πνευματικά απαιτητικές δραστηριότητες. Όσοι από εσάς εργάζεστε σε ακαδημαϊκούς χώρους επωφελείστε ιδιαίτερα, γιατί αυτή η ενέργεια πυροδοτεί νέες ιδέες και σας βοηθά να διαχειριστείτε οποιαδήποτε κουραστική γραφειοκρατία εμφανιστεί τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Ερμής στο ζώδιό σας φέρνει μια νέα δυναμική αυτή τη φορά, καθώς σας βοηθά να απελευθερωθείτε από το παρελθόν. Εστιάζετε στο να απομακρύνετε ό,τι μπορεί να συνεχίσει να σας κρατά πίσω όσον αφορά την εξέλιξη και την πρόοδό σας. Δημιουργείτε τα εργαλεία σας και μαθαίνετε πειθαρχία μέσω του Κρόνου και θάρρος μέσω του Άρη, ενώ ο Ερμής και η Αφροδίτη σηματοδοτούν νέες ευκαιρίες για αγάπη και για να ανοίξετε την καρδιά σας.

Η διέλευση του Ερμή στον Τοξότη σάς βοηθά επίσης να αναλάβετε πιο ηγετικό ρόλο, χάρη στο πλήθος των πλανητών στο ζώδιό σας, επειδή είστε έτοιμοι να μεταδώσετε τη γνώση και τις εμπειρίες σας στους άλλους. Εξελίσσεστε και μεταμορφώνεστε, και αυτή η περίοδος του Ερμή λειτουργεί ως καταλύτης για ακόμη μεγαλύτερη μεταμόρφωση.

Δίδυμος

Ενώ ο Ερμής φέρνει νέα ενέργεια στον τομέα των σχέσεών σας, Δίδυμοι, αυτή είναι μια αλχημική περίοδος. Μπαίνετε σε ένα κεφάλαιο όπου εργάζεστε με υπομονή προς αυτά που επιθυμείτε, και η έρευνα και η κατανόηση που έχετε αποκτήσει μέχρι τώρα οδηγούν σε νέες σημαντικές ανακαλύψεις.

Ο Ερμής εδώ σας δείχνει τους θησαυρούς που κρύβονται στην ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους. Τώρα διαθέτετε περισσότερη ενσυναίσθηση, γιατί ο Ερμής σε αυτή τη θέση λειτουργεί για εσάς σε ένα πιο συναισθηματικό επίπεδο. Η χρονική στιγμή είναι ιδανική, επειδή η παρουσία του Άρη στον τομέα των σχέσεων ίσως να είχε προκαλέσει εντάσεις ή δυσαρμονία. Τώρα, ο Ερμής στον Τοξότη σάς δείχνει πόσο υπέροχο είναι να έχετε θετικές συνδέσεις στη ζωή σας και πώς αυτά τα άτομα μπορούν να σας ξαναδώσουν το κίνητρο που ίσως σας αφαίρεσε ο Κρόνος.

Από τις 11 Δεκεμβρίου, ο Ερμής στον Τοξότη γίνεται η δική σας «αναγέννηση», που σας δείχνει πώς να επανασυνδεθείτε με τη δική σας φωνή. Εστιάστε στο γράψιμο, στη μάθηση ή στο να ακούτε τους άλλους, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να είστε πιο συναισθηματικά διαθέσιμοι τόσο για τους άλλους όσο και για τον ίδιο σας τον εαυτό.

Παρθένος

Παρθένοι, κάτι ολοκληρώνεται για εσάς στο σπίτι καθώς ο Ερμής στον Τοξότη σας βοηθά να εμβαθύνετε στην οικογενειακή σας ιστορία και στο παρελθόν. Αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε τον εαυτό σας σε βαθύτερο επίπεδο, δίνοντάς σας περισσότερη σοφία και εστιάζοντας στις συμφιλιώσεις. Γίνεστε πιο συμπονετικοί με τον εαυτό σας, με την Αφροδίτη επίσης σε αυτό το μέρος του χάρτη σας.

Αν έχετε νιώσει μπλοκαρισμένοι δημιουργικά, τώρα η έμπνευσή σας επιστρέφει επιτέλους. Σιγά-σιγά, μπορείτε να δείτε πώς να συνδέσετε την παραγωγικότητα με τη δημιουργικότητα, όλα από την άνεση του σπιτιού σας. Με τον Άρη να παραμένει ακόμα σε αυτό το ζώδιο για λίγο ακόμη, είστε γεμάτοι ενέργεια, και η σπίθα για ανάπτυξη και προώθηση είναι εμφανής.

Μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αδράνειας με το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου στις 25 Δεκεμβρίου, αλλά αυτό τελικά λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη που σας βοηθά να είστε πιο επιμελείς σχετικά με τους στόχους σας. Από τις 15 Δεκεμβρίου, ο Άρης στον Αιγόκερω σας ωθεί να επιδιώξετε την αριστεία, αλλά προς το παρόν μπορείτε να δείτε πώς η σταθεροποίηση των βάσεών σας θα σας προετοιμάσει για περισσότερη επιτυχία.

Ιχθύες

Ιχθύες, ετοιμαστείτε να ξεκινήσετε ένα νέο ταξίδι καθώς ο Ερμής στον Τοξότη αντιπροσωπεύει μια καινούρια αρχή για εσάς. Τέλος επιτρέπετε στον εαυτό σας να είναι ανοιχτός στις εμπειρίες που σας περιμένουν, είτε στον τομέα της αγάπης είτε στη δουλειά. Ο Ερμής σε αυτό το σημείο του χάρτη σας φωτίζει τις ιδέες που έχετε και σας δείχνει τη δουλειά που χρειάζεται να κάνετε για να τις κάνετε πραγματικότητα. Μέσα από αυτήν την αισιόδοξη και επεκτατική ενέργεια, ενθαρρύνεστε να βάλετε πραγματικά την προσπάθεια, με τον Κρόνο πλέον άμεσο στο ζώδιό σας.

Η επίτευξη μεγάλων πραγμάτων αποτελεί εκδήλωση αυτής της διέλευσης, αρκεί να μην αναβάλλετε τα πράγματα. Η αλλαγή των συνηθειών σας ή η ανάπτυξη νέων θα είναι απαραίτητη για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτήν την ενέργεια. Με τον Δία στον Καρκίνο να φέρνει μεγάλη στήριξη στο ζώδιό σας, αυτή είναι μια περίοδος όπου όχι μόνο ονειρεύεστε μεγάλα, αλλά και τα σχέδιά σας είναι πρακτικά.

Τα πράγματα χρειάζονται χρόνο, οπότε μην βιάζεστε στη διαδικασία. Άλλωστε, ο Κρόνος παραμένει στο ζώδιό σας για μερικούς μήνες ακόμα, δίνοντάς σας άφθονο χρόνο να μάθετε περισσότερα και να διαμορφώσετε τις ρουτίνες σας στην τελειότητα.