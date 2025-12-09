Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γίνεται καλύτερη από τα τέλη της εβδομάδας – «Θα υπάρχει ένταση τις επόμενες μέρες, αλλά όλα θα φτιάξουν»

Μετά την τρέχουσα εβδομάδα (από 8 έως 14 Δεκεμβρίου 2025) η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Πρώτα, όμως, θα πρέπει να περάσουμε μερικές δύσκολες πλανητικές όψεις. Στις 8 Δεκεμβρίου, ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο. Αυτό τη διέλευση συχνά συνοδεύεται από μπλοκαρισμένη ενέργεια, διαφωνίες, καθυστερήσεις και εμπόδια.

Στις 10 Δεκεμβρίου, ο Ερμής βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ουρανό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ένταση, νευρικότητα ή ανησυχία. Μπορεί να έρθουν απροσδόκητα νέα ή τα σχέδια να αλλάξουν ξαφνικά. Την ίδια μέρα, ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία ύστερα από πέντε μήνες ανάδρομης πορείας. Όταν αυτός ο ισχυρός πλανήτης γυρίζει σε ορθή πορεία, η σύγχυση αυξάνεται. Τα γεγονότα που σχετίζονται με τον Ποσειδώνα φαίνονται συχνά ξαφνικά, αλλά στην πραγματικότητα, ό,τι επηρεάζεται υπήρχε πάντα εκεί, κρυμμένο σε ένα πέπλο ασάφειας.

Τα πράγματα αρχίζουν να βελτιώνονται στις 11 Δεκεμβρίου, όταν ο Ερμής επιστρέφει στον Τοξότη. Πρόκειται για μια χαρούμενη και θετική διέλευση, κυβερνώμενη από τον Δία, τον πλανήτη της επέκτασης και της ευημερίας. Στις 13 Δεκεμβρίου, ο Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα, διευκολύνοντας την έκφραση συναισθημάτων, τις βαθιές συνομιλίες και την αυτοβελτίωση.

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται στις 14 Δεκεμβρίου, με τον Άρη να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα πριν εισέλθει στον Αιγόκερω. Αυτό δεν είναι καλό διάστημα για σημαντικές αποφάσεις, καθώς μπορεί να μην υπάρχουν όλα τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε με σαφήνεια και να ακούτε προσεκτικά τους άλλους. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, όμως, κι αφού περάσετε μερικές δύσκολες μέρες, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη.

Τα 3 ζώδια που θα δουν βελτίωση στη ζωή τους από τα τέλη της εβδομάδας

Λέων,

Παρθένος,

Ιχθύες

Λέων

Η όψη Άρη–Κρόνου στις 9 Δεκεμβρίου επηρεάζει τις σχέσεις, τις φιλίες και τα παιδιά, αν υπάρχουν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένταση, ενώ μπορεί να νιώσετε μπλοκαρισμένοι με κάποιον τρόπο. Κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει εσάς ή τις ιδέες και την προσέγγισή σας, ενώ μπορεί να προκύψουν απρόσμενες προκλήσεις στη δουλειά.

Μην αφήσετε την αμφιβολία να επιδεινώσει την εβδομάδα. Λάβετε τις καλύτερες και πιο προσεκτικά μελετημένες αποφάσεις και κινηθείτε από εκεί. Αν αντιμετωπίσετε αμφισβήτηση, αναγνωρίστε το πρόβλημα και επικοινωνήστε ειλικρινά γι’ αυτό. Αν η κατάσταση φαίνεται πολύ δύσκολη εκείνη τη στιγμή, ζητήστε λίγο χρόνο και προγραμματίστε μια συζήτηση όταν τα πράγματα ηρεμήσουν.

Να είστε έτοιμοι για το απρόβλεπτο και να ακολουθείτε τη ροή της εβδομάδας. Όσο περισσότερο είστε προσκολλημένοι στην τρέχουσα κατάσταση, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η εβδομάδα. Να είστε έτοιμοι να κάνετε αλλαγές όταν οι καταστάσεις το απαιτούν και φροντίστε τον εαυτό σας. Αν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, τα προβλήματα θα επιλυθούν γρήγορα και η ζωή θα γίνει πολύ καλύτερη.

Παρθένος

Αυτήν την εβδομάδα, αναμένεται να υπάρξει ένταση με άλλους, συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας ή κοντινών φίλων. Μπορεί να νιώσετε τραβηγμένοι ανάμεσα στις υποχρεώσεις σας και στις προσωπικές σας σχέσεις. Αναγνωρίστε την ένταση, αλλά μην την αφήσετε να σας καταβάλει. Μην προσπαθείτε υπερβολικά να λύσετε τα προβλήματα των άλλων. Αν νιώθετε πίεση από κάποιον συγγενή ή άτομο που ζει στο ίδιο σπίτι, μην αφήσετε να σας εξαναγκάσει σε κάτι για το οποίο δεν είστε έτοιμοι.

Αν φαίνεται ότι χτυπάτε σε «τοίχο» αυτήν την εβδομάδα, να θυμάστε ότι αυτή η ενέργεια θα περάσει και δεν θα νιώθετε έτσι για πάντα. Προσαρμόστε το πρόγραμμά σας και μην αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα μπορείτε ρεαλιστικά να διαχειριστείτε. Επικοινωνήστε όσο πιο καθαρά γίνεται και παραμείνετε ήρεμοι — κάτι που θα μπορέσετε να κάνετε, καθώς τα καταφέρνετε καλά σε κρίσιμες καταστάσεις.

Προσοχή στην υγεία σας αυτήν την εβδομάδα και μην αφήσετε τη διαφωνία με άλλους να χαλάσει τη διάθεσή σας ή να σας εξαντλήσει. Τα πράγματα συμβαίνουν και όλα αυτά θα περάσουν. Σύντομα θα επανέλθετε στη φυσιολογική σας κατάσταση. Προσπαθήστε να χαλαρώσετε όσο μπορείτε και αφιερώστε χρόνο στην φροντίδα του εαυτού σας.

Ιχθύες

Αυτή είναι μια δύσκολη εβδομάδα, ιδιαίτερα ως προς την ισορροπία ανάμεσα σε θέματα σπιτιού και καριέρας. Μπορεί να αντιμετωπίσετε μια διαφωνία ή ένα εμπόδιο στη δουλειά. Η θέσπιση ορίων είναι κρίσιμη, είτε στον εργασιακό χώρο είτε με κάποιο πρόσωπο στην προσωπική σας ζωή.

Αν προκύψει κάποιο ζήτημα στη δουλειά, ενημερώστε τους ανθρώπους γύρω σας για το τι μπορείτε να κάνετε και μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Αν οι όψεις αυτής της εβδομάδας προκαλέσουν πρόβλημα στο σπίτι, κάντε ξεκάθαρο στους γύρω σας ότι είστε ανεξάρτητα άτομα με ευθύνες που πρέπει να εκπληρώσετε.

Οι περισσότεροι θα το κατανοήσουν. Το πιο σημαντικό αυτή την εβδομάδα είναι να διατηρήσετε την προσωπική σας ειρήνη και την εσωτερική σας αρμονία. Αν υπάρξει πρόβλημα στη δουλειά, αντιμετωπίστε το αμέσως και μην το αναβάλετε. Αν χρειαστεί να ζητήσετε καθοδήγηση, κάντε το από ανθρώπους που είναι ικανοί να σας τη δώσουν.

Προσέξτε τα επίπεδα του άγχους σας και φροντίστε να ξεκουραστείτε όσο περισσότερο μπορείτε και να έχετε χρόνο για χαλάρωση ή διαλογισμό. Όλα αυτά θα περάσουν.