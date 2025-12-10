Τα πάντα αλλάζουν για 4 ζώδια που είναι πολύ μπερδεμένα αυτή την περίοδο – «Η αλήθεια βγαίνει στο φως και όλα θα μπουν στη θέση τους»

Τέσσερα ζώδια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση σύγχυσης, όμως όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους καθώς ο Ποσειδώνας ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Ο Ποσειδώνας γύρισε ανάδρομος τον Ιούλιο, αφαιρώντας τα ροζ γυαλιά και προκαλώντας σύγχυση γύρω από την ταυτότητα και τις προσωπικές πεποιθήσεις.

Με την επιστροφή του Ποσειδώνα σε ορθή πορεία την Τετάρτη, η θολούρα του μυαλού και το άγχος αρχίζουν να υποχωρούν, και αυτά τα ζώδια βλέπουν επιτέλους τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Τόσο ο Ποσειδώνας όσο και ο Κρόνος ετοιμάζονται να περάσουν σε νέα ζώδια την επόμενη χρονιά, και αυτό είναι το προοίμιο των υπέροχων ευκαιριών που έρχονται. Τα μεταβλητά ζώδια έχουν ήδη περάσει πολλά στην προηγούμενη σεζόν εκλείψεων, και η ορθή πορεία του Ποσειδώνα μοιάζει με το τελικό μεγάλο τεστ του σύμπαντος πριν «κλείσει το εξάμηνο». Ωστόσο, έχουν το πλεονέκτημα: είναι πλέον πιο σοφά, πιο υπομονετικά και πιο δυνατά, αφού ο Κρόνος τούς έχει διδάξει πειθαρχία και έχει ενισχύσει την ωριμότητά τους.

Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα τα ωθεί να συνεχίσουν μπροστά και τα απελευθερώνει από ό,τι τα κρατούσε δέσμια στο παρελθόν. Τώρα που η αλήθεια βγαίνει στο φως, αυτά τα ζώδια μπορούν να πάρουν τον έλεγχο της διαδρομής τους καθώς προετοιμάζονται για όσα τους επιφυλάσσει το 2026.

Τα πάντα αλλάζουν για 4 ζώδια που είναι πολύ μπερδεμένα αυτή την περίοδο

Ιχθύες,

Δίδυμος,

Παρθένος,

Τοξότης

Ιχθύες

Ιχθύες, με τον Ποσειδώνα να επιστρέφει σε ορθή πορεία στο ζώδιό σας στις 20 Δεκεμβρίου, τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα και σταματάτε να νιώθετε τόσο μπερδεμένοι. Μπορείτε να βλέπετε τον εαυτό σας, τις σχέσεις σας και τους στόχους σας με πολύ περισσότερη ειλικρίνεια. Με τον Κρόνο σε άμεση πορεία, η εστίαση είναι στις υπάρχουσες σχέσεις που έχετε με τους άλλους, ειδικά στις φιλίες που χρειάζεται να αφήσετε πίσω και σε εκείνες στις οποίες χρειάζεται να επενδύσετε περισσότερη ενέργεια.

Αν κρύβατε μέρη του εαυτού σας ή δεν αφήνατε τους ανθρώπους που αγαπάτε να δουν την ευάλωτη πλευρά σας, αυτό αλλάζει τώρα. Με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο σε ορθή πορεία, είναι πιο εύκολο να είστε πιο διαφανείς. Αυτές οι διελεύσεις σας έχουν βοηθήσει να μεταμορφωθείτε και να αποβάλετε μέρη του εαυτού σας. Ξεκινώντας από τις 10 Δεκεμβρίου, δεν ζείτε πλέον μέσα στα όνειρά σας. Αντίθετα, είστε αγκυροβολημένοι να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητά σας.

Ο Κρόνος στο ζώδιό σας σας δείχνει την αλήθεια, και αυτή είναι μια περίοδος για να είστε ειλικρινείς σχετικά με το τι έχετε επιτύχει καθώς και με τις προσδοκίες σας. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη χρόνος να δημιουργήσετε, να χτίσετε και να ξεκινήσετε νέα έργα ή να φυτέψετε νέους σπόρους. Ο Ποσειδώνας σας ενθαρρύνει να ονειρεύεστε, αλλά και να είστε αληθινοί σχετικά με το ταξίδι και πόση δουλειά θα χρειαστεί για να φτάσετε στον προορισμό σας.

Δίδυμος

Ο Ποσειδώνας βρίσκεται σε μια πολύ δυνατή θέση στον χάρτη σας αυτή τη στιγμή, Δίδυμοι, και η ανάδρομη πορεία του μπορεί να είχε θολώσει τα πράγματα για εσάς όσον αφορά τους επαγγελματικούς σας στόχους. Για όσους βρίσκεστε στο σχολείο ή σε σπουδές, η ανάδρομη πορεία του Ποσειδώνα μπορεί να σας έκανε να ονειρεύεστε μεγάλα, αλλά ίσως να μην έχετε δημιουργήσει το σχέδιο ή τη δομή που απαιτούνταν για να φτάσετε εκεί.

Τώρα, με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε ορθή πορεία, έχετε την καθαρότητα να θεσπίσετε μια συστηματική προσέγγιση που συνεχίζει να φέρνει επιτυχία. Ο Ποσειδώνας σε ορθή πορεία τροφοδοτεί τις φιλοδοξίες σας, καθώς έχετε ήδη βιώσει τη δυναμική που σας έφερε ο Ποσειδώνας στον Κριό το καλοκαίρι.

Ενώ ο Ποσειδώνας είναι σε ορθή πορεία, μπορείτε εύκολα να κάνετε τη δύσκολη δουλειά στον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τομέα σας. Η ανασκόπηση έντονου μαθησιακού υλικού, η συγγραφή διπλωματικής εργασίας, η ανάπτυξη ομαδικών έργων ή η ανασκόπηση αναφορών γίνεται τώρα πολύ πιο εύκολη, ενώ ο Ερμής σε ορθή πορεία διευκολύνει την επικοινωνία με τους άλλους. Τα πράγματα αρχίζουν να συνδέονται, και ό,τι μπορεί να είχε θολώσει ο Ποσειδώνας κατά την ανάδρομη πορεία του, τώρα το βλέπετε υπό νέο φως.

Παρθένος

Παρθένοι, είναι ώρα να αφαιρέσετε τα ροζ γυαλιά σας τώρα που ο Ποσειδώνας είναι σε ορθή πορεία. Είτε βρίσκεστε σε σχέση είτε είστε ελεύθεροι, ο Ποσειδώνας μπορεί να έχει δημιουργήσει ασάφεια στον τομέα των σχέσεών σας.

Ίσως να μην βλέπατε τον φίλο σας, τον σύντροφο ή τον πιθανό σύντροφο για το ποιοι είναι πραγματικά, αλλά τώρα βλέπετε τα πράγματα καθαρά. Ο Ποσειδώνας σε ορθή πορεία είναι μια περίοδος αναστοχασμού, οπότε αναμένετε να ξαναεπισκεφθείτε και να μάθετε για έναν σημαντικό φίλο ή πρώην σύντροφο από το παρελθόν.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αναζητήσετε. Αντίθετα, ανακαλύπτετε τι μπορεί να σας ενέπνευσαν, τι έχετε μάθει από αυτούς και τι δεν θα επαναλάβετε από αυτές τις εμπειρίες. Ο Κρόνος σε ορθή πορεία, σας δείχνει τα θεμέλια που θα κάνουν τις σχέσεις σας πιο ισχυρές και πιο ικανοποιητικές στο μέλλον.

Αν η επικοινωνία σας δεν ήταν στο επίπεδο που θα θέλατε, αυτή είναι μια περίοδος για να εργαστείτε πάνω σε αυτήν. Αν εξακολουθείτε να επηρεάζεστε από τραύματα του παρελθόντος, αυτή είναι μια περίοδος να αντιμετωπίσετε τα πράγματα και να εστιάσετε στην επούλωση.

Ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες μπορεί να σας έκανε πιο συναισθηματικά ευφυείς και να άλλαξε τις προοπτικές σας για την αγάπη. Τώρα που ο Ποσειδώνας είναι σε ορθή πορεία, σας ζητά να ενσωματώσετε την αγάπη αλλά να είστε ειλικρινείς σχετικά με το τι θέλετε σε μια φιλία ή ρομαντική σχέση από εδώ και στο εξής.

Τοξότης

Ο Ποσειδώνας μπορεί να έχει φέρει σύγχυση στον τομέα του σπιτιού σας, Τοξότες, αλλά τώρα τα πράγματα αρχίζουν να βγάζουν νόημα καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να μοιράζονται και να σας δείχνουν την καρδιά τους και εσείς με τη σειρά σας το ίδιο.

Ο Ποσειδώνας σε αυτή τη θέση σας δείχνει επίσης πώς να παίρνετε την ηγεσία στη ζωή του σπιτιού σας, παίρνοντας πρωτοβουλίες αντί να αμφιβάλλετε για τις ικανότητές σας. Αν οι άνθρωποι σας αναζητούν για συναισθηματική υποστήριξη, μπορεί τώρα να νιώθετε πιο άνετα γινόμενοι οι άνθρωποι στους οποίους μπορούν οι άλλοι να στηρίζονται.

Ωστόσο, φροντίστε να προστατεύετε τα όριά σας. Ο Ερμής είναι σε ορθή πορεία και στο ζώδιό σας μέχρι το τέλος του χρόνου, κάνοντας ευκολότερη την καλύτερη επικοινωνία σας με την οικογένεια και τους φίλους. Από την άλλη πλευρά, ο Ποσειδώνας σε ορθή πορεία μπορεί επίσης να αποτελέσει μια δημιουργική εμπειρία, δείχνοντάς σας τα θαύματα που μπορείτε να φέρετε όταν κατευθύνετε την φανταστική σας ενέργεια σε ένα έργο ή εστιάσετε στο να φέρετε νέα διακόσμηση στο σπίτι σας.

Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στον τομέα του σπιτιού σας καθώς εστιάζετε σε μια λίστα υποχρεώσεων που μπορεί να είχατε παραμελήσει. Αν θέλατε να βάψετε ένα δωμάτιο, να αλλάξετε το στυλ του γραφείου σας ή να δημιουργήσετε έργα τέχνης που μπορείτε να τοποθετήσετε στο σπίτι σας, ο Ποσειδώνας σε ορθή πορεία ενθαρρύνει αυτή την προσπάθεια.