Τσίπρας: Οι επόμενες κινήσεις και οι συζητήσεις για τα στελέχη που θα βρεθούν στο πλευρό του – Τι είπε στην Κ.Ο. ο Φάμελλος

Προχωράει κανονικά με τον σχεδιασμό του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προγραμματίζει εκδηλώσεις – πολιτικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο πρώην Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να έχει μία πρώτη αποτίμηση του πώς η κοινωνία αποτιμά την επιστροφή του και το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός πολιτικού φορέα. Μετά το Παλλάς ο επόμενος σταθμός του Αλέξη Τσίπρα είναι η Πάτρα στις 16 Δεκεμβρίου, μία πόλη με έντονο προοδευτικό ακροατήριο.

Ταυτόχρονα «φουντώνουν» και οι συζητήσεις για το ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού στο επόμενο βήμα του. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο ποιοι αναμένεται να παίρνουν «προσκλητήριο» και ποιοι όχι. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Ποντίκι», στα πρόσωπα που θεωρείται ότι ο Αλέξης Τσίπρας συγκαταλέγει στους σχεδιασμούς του είναι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία διαχρονικά ανήκει στον κύκλο των στενών συνομιλητών του ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος.

Ακόμη ένα πρόσωπο που θεωρείται ότι έχει λάβει το πράσινο φως είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ είναι πιθανό να λάβει προσκλητήριο και ο Γιώργος Καραμέρος.

Ιδιαίτερη εντύπωση πάντως έχει προκαλέσει η περίπτωση του Γιώργου Κατρούγκαλου και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του τον καλύπτει με το ασφαλιστικό, ενώ «ελαφρύνει» κατά πολύ το μερίδιο ευθύνης στην ήττα του 2023.

Την Τρίτη σε συνέντευξη του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Realfm 97.8 ο Γιώργος Κατρούγκαλος υποστήριξε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο» και μίλησε με θετικά λόγια για το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού.

Επιπλέον υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι μέλλει γενέσθαι με την Έφη Αχτσιόγλου και τον Αλέξη Χαρίτση για τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε ότι τους έδωσε το «δαχτυλίδι» της διαδοχής μετά την εκλογική ήττα του 2023 και εκείνοι αρνήθηκαν.

Ποιοι θεωρούνται «εκτός»

Ωστόσο εκτός του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα θεωρείται ότι θα μείνουν τα πρόσωπα με τα οποία έχει έρθει σε ρήξη μαζί τους ή έχει πάρει αποστάσεις μέσω της «Ιθάκης».

Από τη μία είναι ο Νίκος Παππάς, τον οποίο χαρακτηρίζει «επιπόλαιο» στο βιβλίο του αλλά και ο Παύλος Πολάκης. Ωστόσο τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζουν εκ διαμέτρου αντίθετα τον πρώην Πρωθυπουργό καθώς ο μεν πρώτος πήγε στην παρουσία στο Παλλάς ενώ ο Παύλος Πολάκης υιοθετεί μία «γραμμή» που βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλα πρόσωπα που μένουν εκτός του νέου εγχειρήματος φαίνεται ότι είναι η Ρένα Δούρου, ο Χρήστος Σπίρτζης.

Φάμελλος: Επανέλαβε την «γραμμή» έναντι του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη χθεσινή του ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επαναβεβαίωσε τη γραμμή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και υπερασπίστηκε στις προσπάθειες του κόμματος κατά τον τελευταίο χρόνο σε όλα τα μέτωπα.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ότι η Κουμουνδούρου βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα ως σύμμαχο και απευθύνει και σε εκείνον το κάλεσμά του. Σύμφωνα με «Το Ποντίκι», η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι παρά τις διαφωνίες από μια μικρή μειοψηφία μέσα στο κόμμα αυτή είναι η γραμμή που μπορεί να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ όρθιο και να διατηρήσει όσο γίνεται την εσωτερική συνοχή. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι από τη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλά για απάντηση στον Μητσοτάκη μέσα από λογικές «αυτόνομης» πορείας.

Επιπλέον ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα και να αποκρούσει βασικά τις κύριες αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού ότι οι ηγεσίες των κομμάτων του προοδευτικού χώρου είναι ένας «ιδιοτελής μικρόκοσμος» που προσπαθεί να κάνει «συγκολλήσεις» κορυφής αλλά με μικροκομματικές λογικές και εγωισμούς και με διαφορά κατ’ ουσίαν για την κοινωνία και για τον κίνδυνο να υπάρξει τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Δεξιάς.

Σε αυτά τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού, όπως και στο ότι τα κόμματα αυτά «έχουν κλείσει τον κύκλο τους» ή ότι είναι «μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης» επιχείρησε να απαντήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ένα προς ένα λέγοντας ότι δεν ισχύουν πως είναι περήφανος για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει μετά τη δύσκολη και τραυματική διετία που πέρασε δίνοντας το «παρών» σε Βουλή και κοινωνία σε κάθε δυνατό μέτωπο.