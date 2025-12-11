Τηλεθέαση (10/12): Η βραδινή ζώνη σε… ανάφλεξη – Ποιοι κυριάρχησαν

  Ο «Άγιος Έρωτας» συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του στην τηλεθέαση, κατακτώντας την κορυφή τόσο στο Δυναμικό Κοινό με 20,7%, όσο και στο Γενικό Σύνολο με 23,6%.
  Το ενδιαφέρον του κοινού τράβηξε και ο μεγάλος αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι, σημειώνοντας 15% στο Δυναμικό και 17,5% στο Γενικό.
  Δυνατή παρουσία είχε και το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», ενώ σταθερές επιδόσεις παρουσίασαν τα «Grand Hotel», «Τότε και Τώρα», «Παιχνίδια Εκδίκησης» και το GNTM.
Τηλεθέαση (10/12): Η βραδινή ζώνη σε… ανάφλεξη – Ποιοι κυριάρχησαν

Ο «Άγιος Έρωτας» συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του στην τηλεθέαση, κατακτώντας την κορυφή τόσο στο Δυναμικό Κοινό με 20,7%, όσο και στο Γενικό Σύνολο με 23,6%. Δυνατή παρουσία είχε και το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», το οποίο κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά και στις δύο μετρήσεις.

Το ενδιαφέρον του κοινού τράβηξε και ο μεγάλος αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι, σημειώνοντας 15% στο Δυναμικό και 17,5% στο Γενικό. Σταθερές επιδόσεις παρουσίασαν τα «Grand Hotel», «Τότε και Τώρα», «Παιχνίδια Εκδίκησης» και το GNTM, ενώ πιο χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν τα Real View, «Το παιδί» και «Καλά θα πάει κι αυτό».

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 20,7%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 15,7%
Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 15%
Τότε και Τώρα 10,3%
Grand Hotel 10%
GNTM 9,9%
Παιχνίδια Εκδίκησης 7,7%
Real View 3,2%
Καλά θα πάει κι αυτό 2,1%
Το παιδί 1,8%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 23,6%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 17,7%
Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 17,5%
Grand Hotel 14,3%
Παιχνίδια Εκδίκησης 9,7%
Τότε και Τώρα 8,8%
GNTM 8,4%
Real View 2,5%
Το παιδί 2,2%
Καλά θα πάει κι αυτό 2,1%

