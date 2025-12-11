Τηλεθέαση (10/12): Ανατροπές στην Πρωινή Ζώνη

  • Το «Buongiorno» κατέκτησε την κορυφή στην τηλεθέαση στο Δυναμικό Κοινό με ποσοστό 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη «Super Κατερίνα» με 14,2%.
  • Στο Γενικό Σύνολο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε, με τους «Αταίριαστους» να ανεβαίνουν στην κορυφή με 15,8%, ενώ η «Super Κατερίνα» διατήρησε ισχυρή δεύτερη θέση.
  • Το «10 παντού» και το «Buongiorno» κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά στο Γενικό Σύνολο, με το «Πρωινό» να ακολουθεί.
Το “Buongiorno” κατέκτησε την κορυφή στην τηλεθέαση στο Δυναμικό Κοινό με ποσοστό 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη “Super Κατερίνα” με 14,2%. Ακολούθησαν «Το Πρωινό» και οι «Αταίριαστοι», ενώ μικρότερες επιδόσεις σημείωσαν τα «Breakfast@star», «Πρωίαν σε είδον» και «10 παντού».

Στο Γενικό Σύνολο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε, με τους Αταίριαστους να ανεβαίνουν στην κορυφή με 15,8%, ενώ η «Super Κατερίνα» διατήρησε ισχυρή δεύτερη θέση. Το «10 παντού» και το «Buongiorno» κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, με το «Πρωινό» να ακολουθεί.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Αταίριαστοι 15,8%
Super Κατερίνα 13,4%
10 παντού 12,3%
Buongiorno 12,1%
Το Πρωινό 11%
Breakfast@star 7%
Πρωίαν σε είδον 3,6%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Buongiorno 17,3%
Super Κατερίνα 14,2%
Το Πρωινό 9,5%
Αταίριαστοι 8,6%
Breakfast@star 6,6%
Πρωίαν σε είδον 3,6%
10 παντού 3,4%

