Τηλεθέαση (10/12): Ανατροπές στην Πρωινή Ζώνη

Το “Buongiorno” κατέκτησε την κορυφή στην τηλεθέαση στο Δυναμικό Κοινό με ποσοστό 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη “Super Κατερίνα” με 14,2%. Ακολούθησαν «Το Πρωινό» και οι «Αταίριαστοι», ενώ μικρότερες επιδόσεις σημείωσαν τα «Breakfast@star», «Πρωίαν σε είδον» και «10 παντού».

Στο Γενικό Σύνολο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε, με τους Αταίριαστους να ανεβαίνουν στην κορυφή με 15,8%, ενώ η «Super Κατερίνα» διατήρησε ισχυρή δεύτερη θέση. Το «10 παντού» και το «Buongiorno» κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, με το «Πρωινό» να ακολουθεί.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Αταίριαστοι 15,8% Super Κατερίνα 13,4% 10 παντού 12,3% Buongiorno 12,1% Το Πρωινό 11% Breakfast@star 7% Πρωίαν σε είδον 3,6%

Δυναμικό Κοινό