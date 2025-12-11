Τηλεθέαση (10/12): Ανατροπές στην Πρωινή Ζώνη

Το “Buongiorno” κατέκτησε την κορυφή στην τηλεθέαση στο Δυναμικό Κοινό με ποσοστό 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη “Super Κατερίνα” με 14,2%. Ακολούθησαν «Το Πρωινό» και οι «Αταίριαστοι», ενώ μικρότερες επιδόσεις σημείωσαν τα «Breakfast@star», «Πρωίαν σε είδον» και «10 παντού».
Στο Γενικό Σύνολο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε, με τους Αταίριαστους να ανεβαίνουν στην κορυφή με 15,8%, ενώ η «Super Κατερίνα» διατήρησε ισχυρή δεύτερη θέση. Το «10 παντού» και το «Buongiorno» κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, με το «Πρωινό» να ακολουθεί.
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Αταίριαστοι
|15,8%
|Super Κατερίνα
|13,4%
|10 παντού
|12,3%
|Buongiorno
|12,1%
|Το Πρωινό
|11%
|Breakfast@star
|7%
|Πρωίαν σε είδον
|3,6%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Buongiorno
|17,3%
|Super Κατερίνα
|14,2%
|Το Πρωινό
|9,5%
|Αταίριαστοι
|8,6%
|Breakfast@star
|6,6%
|Πρωίαν σε είδον
|3,6%
|10 παντού
|3,4%