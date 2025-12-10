Τηλεθέαση (9/12): Η μάχη της prime time – Ποια σειρά επικράτησε

Η μάχη της prime time συνεχίζεται δυναμικά για την τηλεθέαση.

Δείτε πώς κατανέμονται τα ποσοστά στο Δυναμικό Κοινό και στο Γενικό Σύνολο, αναδεικνύοντας τους πραγματικούς πρωταγωνιστές.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Γη της Ελιάς 18,9% Μια νύχτα μόνο 18,5% Άγιος Έρωτας 15,4% Porto Leone 14% Grand Hotel 13,3% Φάρμα 8,9% Γιατί ρε πατέρα 8,3% The Wall 6,4% Real View 2,8% Το παιδί 2,5% Καλά θα πάει κι αυτό 1,7%

Δυναμικό Κοινό