Τηλεθέαση (9/12): Η μάχη της prime time – Ποια σειρά επικράτησε

  • Η μάχη της prime time συνεχίζεται δυναμικά για την τηλεθέαση, με τα ποσοστά να κατανέμονται σε Δυναμικό Κοινό και Γενικό Σύνολο.
  • Στο Γενικό Σύνολο, η «Γη της Ελιάς» αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια με 18,9%, ακολουθούμενη από τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» με 18,5%.
  • Αντίστοιχα, στο Δυναμικό Κοινό, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κατέκτησε την κορυφή με 13,8%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 12,6%.
Enikos Newsroom

Media

Η μάχη της prime time συνεχίζεται δυναμικά για την τηλεθέαση.

Δείτε πώς κατανέμονται τα ποσοστά στο Δυναμικό Κοινό και στο Γενικό Σύνολο, αναδεικνύοντας τους πραγματικούς πρωταγωνιστές.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Γη της Ελιάς 18,9%
Μια νύχτα μόνο 18,5%
Άγιος Έρωτας 15,4%
Porto Leone 14%
Grand Hotel 13,3%
Φάρμα 8,9%
Γιατί ρε πατέρα 8,3%
The Wall 6,4%
Real View 2,8%
Το παιδί 2,5%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,7%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 13,8%
Άγιος Έρωτας 12,6%
Γη της Ελιάς 11,2%
Porto Leone 10,4%
Grand Hotel 10,1%
Φάρμα 9,5%
The Wall 7%
Γιατί ρε πατέρα 6,9%
Real View 4,2%
Το παιδί 2,6%
Καλά θα πάει κι αυτό 2,2%

