Τηλεθέαση (9/12): Η μάχη της prime time – Ποια σειρά επικράτησε

Η μάχη της prime time συνεχίζεται δυναμικά για την τηλεθέαση.
Δείτε πώς κατανέμονται τα ποσοστά στο Δυναμικό Κοινό και στο Γενικό Σύνολο, αναδεικνύοντας τους πραγματικούς πρωταγωνιστές.
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Γη της Ελιάς
|18,9%
|Μια νύχτα μόνο
|18,5%
|Άγιος Έρωτας
|15,4%
|Porto Leone
|14%
|Grand Hotel
|13,3%
|Φάρμα
|8,9%
|Γιατί ρε πατέρα
|8,3%
|The Wall
|6,4%
|Real View
|2,8%
|Το παιδί
|2,5%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|1,7%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Μια νύχτα μόνο
|13,8%
|Άγιος Έρωτας
|12,6%
|Γη της Ελιάς
|11,2%
|Porto Leone
|10,4%
|Grand Hotel
|10,1%
|Φάρμα
|9,5%
|The Wall
|7%
|Γιατί ρε πατέρα
|6,9%
|Real View
|4,2%
|Το παιδί
|2,6%
|Καλά θα πάει κι αυτό
|2,2%