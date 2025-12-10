Αθηνά Οικονομάκου: «Ψέματα όλα» – Διαψεύδει on camera ότι παντρεύεται με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο

  • Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε on camera τις φήμες περί γάμου με τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι στην Πάρο, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».
  • Η ηθοποιός και επιχειρηματίας τόνισε πως είναι «ψέματα όλα» σχετικά με τον επικείμενο γάμο της τον Ιούνιο, προσθέτοντας ότι «δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο».
  • Ανέφερε πως «η Πάρος είναι ένας προορισμός που λατρεύει ο Μπρούνο», ενώ και η Μαίρη Συνατσάκη δήλωσε: «Δεν έχω λάβει πρόσκληση, άρα δεν ισχύει».
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου σχετικά με τα περί γάμου με τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι στην Πάρο.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας διέψευσε τις τελευταίες φήμες που την θέλουν να παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο.

«Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο. Όχι δεν θα είμαι. Δεν ξέρω πως τα κυκλοφορήσατε όλα αυτά. Ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον. Ψέματα όλα σας λέω! Η Πάρος είναι ένας προορισμός που λατρεύει ο Μπρούνο, θα δούμε τι θα γίνει» απάντησε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Δεν έχω λάβει πρόσκληση, άρα δεν ισχύει» είπε με τη σειρά της, η Μαίρη Συνατσάκη.

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

