Αθηνά Οικονομάκου: «Ψέματα όλα» – Διαψεύδει on camera ότι παντρεύεται με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου σχετικά με τα περί γάμου με τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι στην Πάρο.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας διέψευσε τις τελευταίες φήμες που την θέλουν να παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο.

«Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο. Όχι δεν θα είμαι. Δεν ξέρω πως τα κυκλοφορήσατε όλα αυτά. Ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον. Ψέματα όλα σας λέω! Η Πάρος είναι ένας προορισμός που λατρεύει ο Μπρούνο, θα δούμε τι θα γίνει» απάντησε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Δεν έχω λάβει πρόσκληση, άρα δεν ισχύει» είπε με τη σειρά της, η Μαίρη Συνατσάκη.

Δείτε το βίντεο του ALPHA: