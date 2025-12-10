Χολαργός: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες στα social media για την επίθεση στον 14χρονο – «Με μαχαίρωσαν»

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα, ηλικίας 17 και 19 ετών, που κατηγορούνται για την βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 14χρονου μαθητή στον Χολαργό, το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12), με δόλωμα μία κοπέλα. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από τα social media, καθώς ένας από τους δράστες ανέβασε προκλητικά βίντεο και φωτογραφίες, ενώ παραδέχθηκε και την επίθεση, ισχυριζόμενος ότι το θύμα δέχθηκε μόνο τρεις μαχαιριές.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο 17χρονος περιέγραψε κυνικά την επίθεση: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω. Τις δύο τις έβαλα εγώ, την άλλη ο φίλος μου».

Σύμφωνα με το Star, η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο 14χρονος καθόταν με δύο κοπέλες. Περίπου μία ώρα αργότερα, οι δύο δράστες πλησίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές. Στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στον γλουτό, στο πόδι και στην κοιλιά. Μια κοπέλα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» για να τον φέρει στο σημείο της ενέδρας.

Φίλη του θύματος αποκάλυψε πως η κοπέλα είχε κανονίσει να βγουν οι δύο μόνοι τους, χωρίς άλλους, για να γίνει η επίθεση: «Τα δύο παιδιά άρχισαν να τον χτυπάνε και να τον μαχαιρώνουν», τόνισε.

Οι συνομιλίες στο Instagram φανερώνουν τον προμελετημένο χαρακτήρα της ενέδρας. Η 20χρονη κοπέλα προέτρεπε τον 14χρονο να βγουν μόνοι τους, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνη θα προμηθευόταν και φαγητό, ενώ ο ανήλικος δράστης επιβεβαιώνει τον ρόλο του στο σχεδιασμό.

Παράλληλα, ο δράστης συνέχιζε να εμφανίζεται στα social media ανεβάζοντας προκλητικά τραγούδια, με αναφορές σε βία και μαχαιρώματα, δείχνοντας έλλειψη μεταμέλειας.

Το πρώτο άτομο που ενημερώθηκε για την επίθεση ήταν η κολλητή φίλη του 14χρονου, στην οποία είπε μόνο δύο λέξεις: «Με μαχαίρωσαν». Οι εικόνες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media προκάλεσαν έντονη ανησυχία για την επιρροή και τη συμπεριφορά των νεαρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.