Χανιά: Δεύτερη νύχτα πέρασαν στο αεροδρόμιο οι κτηνοτρόφοι – Δείτε βίντεο

  • Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι στα Χανιά που παρέμειναν για δεύτερη νύχτα στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» ζητώντας υπουργικές δεσμεύσεις για άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
  • Την Τρίτη, οι κτηνοτρόφοι δεν προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου, με όλες τις πτήσεις να διεξάγονται κανονικά. Ωστόσο, εντάσεις προκάλεσε η δήλωση του αντιπροέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας για την αρχική απόφαση συμβολικού κλεισίματος.
  • Ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης, ζήτησε συγνώμη για την παρεκτροπή τη Δευτέρα, ενώ νωρίς το μεσημέρι θα αξιολογηθούν τα δεδομένα για τη μορφή των κινητοποιήσεων.
Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι στα Χανιά που παρέμειναν για δεύτερη νύχτα στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» ζητώντας υπουργικές δεσμεύσεις για άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Νωρίς το μεσημέρι θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους στο Ηράκλειο θα αποφασίσουν για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεων.

«Η κτηνοτροφία υποφέρει, είμαστε απλήρωτοι» τόνισε ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης.

Την Τρίτη, οι κτηνοτρόφοι δεν προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου και όλες οι πτήσεις από και προς Χανιά έγιναν κανονικά. Μάλιστα, η διοίκηση του αεροδρομίου ήταν στο πλευρό τους και τους κέρασε αρκετές φορές νερά από το κυλικείο του αεροσταθμού, δηλώνοντάς τους πώς δεν θα γίνουν ανεκτές ζημιές ή βανδαλισμοί.

Από τη μεριά τους οι κτηνοτρόφοι ήταν “άοπλοι’ αφού και οι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού κατσούνες που έκαναν την εμφάνισή τους, ήταν ακουμπισμένες σε τοίχους. Πάντως τα παξιμάδια και τα κρητικά τυριά δεν έλειπαν αφού οι κτηνοτρόφοι παρέμειναν για δύο ημέρες στον χώρο.

Στο πλευρό τους βρέθηκε νωρίτερα το μεσημέρι ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής που εξέφρασε τη συμπαράστασή του, στους πραγματικούς κτηνοτρόφους σε όσους πραγματικά παράγουν και όχι σε αυτούς που εισέπραταν παράνομα.

Καταδίκασε τα επεισόδια λέγοντας ότι αμαυρώνουν τον αγώνα τους ενώ εμφανίστηκε σύμφωνος με την επαναφορά της τεχνικής λύσης καθώς το 60% όπως είπε των βοσκότοπων που έβοσκαν οι μπαμπάδες και οι παππούδες τους, δεν είναι επιλέξιμα.

Μπαίνοντας στον χώρο του αεροσταθμού, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων, Γιάννης Βερυκάκης ζήτησε συγνώμη για την παρεκτροπή τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι « έγινε μια στραβή, δεν το θέλαμε» με τον αντιπεριφερειάρχη να απαντά ότι «έχετε δίκιο αλλά το χάνετε έτσι».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, Μανούσος Σταυριανουδάκης αναφέρθηκε στα επεισόδια της κινητοποίησης ενώ τόνισε πως «όσα προβοκάτσια και να κάνουν δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.

Εμείς ως ενωτική ομοσπονδία πήραμε απόφαση δύο ώρες συμβολικά να κλείσουμε το αεροδρόμιο. Αυτοί άλλαξαν στην πορεία, εμείς ούτε ερωτηθήκαμε ούτε το ψηφίσαμε» τόνισε διαμηνύοντας ότι εμείς συνεχίζουμε το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.

Η δήλωσή του προκάλεσε, σύμφωνα με το zarpanews.gr, την ενόχληση του προέδρου του κτηνοτροφικού συλλόγου, ο οποίος τόνισε πως σε αυτές τις ώρες οι αγρότες πρέπει να μείνουν ενωμένοι.

 

