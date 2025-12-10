Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του καρφώθηκε σε μπάρες

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (09/12) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, σύμφωνα με το thestival.gr.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.