Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του καρφώθηκε σε μπάρες

  • Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (09/12) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.
  • Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
  • Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (09/12) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, σύμφωνα με το thestival.gr.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

 

