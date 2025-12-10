Οι αθλητικές μεταδόσεις 10/12/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Άρη ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/12/2025):

14:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Τουρ CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Άπελντοορν CEV Cup 2026

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Λέβιτσε FIBA Basketball Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άγιαξ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βενέτσια EuroCup

20:00 Novasports Start Ουλμ – Άνκαρα EuroCup

20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Λόντον Λάιονς EuroCup

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πριεβίντζα FIBA Europe Cup

21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Τσεντεβίτα Ολίμπια EuroCup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Χαλ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Πάφος UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε αρκετά κοφτερό μάτι για να βρείτε τα 5 λεμόνια ανάμεσα στα κοτοπουλάκια σε 25 δευτερόλεπτα;

Ο καρπός από το δένδρο των μαγισσών που μπορεί να προστατεύσει την καρδιά και να ενισχύσει τον εγκέφαλο

Ακρίβεια: Νέο ράλι ανόδου τιμών στα κρέατα, στον καφέ και στην σοκολάτα – Πόσο θα κοστίσει φέτος το Χριστουγεννιάτικο τραπέ...

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
05:48 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 10/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 10/12/2025.
05:43 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 10/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 10/12/2025.
05:38 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 10/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 10/12/2025.
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα