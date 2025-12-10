Οι αθλητικές μεταδόσεις 10/12/2025

Τα παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Άρη ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/12/2025):

14:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Τουρ CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Άπελντοορν CEV Cup 2026

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Λέβιτσε FIBA Basketball Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άγιαξ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βενέτσια EuroCup

20:00 Novasports Start Ουλμ – Άνκαρα EuroCup

20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Λόντον Λάιονς EuroCup

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πριεβίντζα FIBA Europe Cup

21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Τσεντεβίτα Ολίμπια EuroCup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Χαλ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Πάφος UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League