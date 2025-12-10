Γιάννης Τσουμαράκης: «Το καλοκαίρι βιώνω την τρέλα που θέλω, δεν με αφορά το τι θα υποθέσουν οι άλλοι»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Τσουμαράκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για το πώς βίωσε το φετινό καλοκαίρι, καθώς και για την αλλαγή της καθημερινότητάς του τον χειμώνα.
  • Περιέγραψε έναν πιο «ροκ» και απελευθερωμένο τρόπο ζωής τους καλοκαιρινούς μήνες, μακριά από το κινητό, με φίλους και φλερτ, τονίζοντας ότι «δεν με αφορά το τι θα υποθέσουν οι άλλοι».
  • Ο ηθοποιός εξήγησε πως το καλοκαίρι του είναι συνυφασμένο με την ανάγκη να απολαμβάνει ό,τι τον εκφράζει, ενώ τον Σεπτέμβριο γίνεται πιο «εσωστρεφής» και «μελετηρός».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Τσουμαράκης: «Το καλοκαίρι βιώνω την τρέλα που θέλω, δεν με αφορά το τι θα υποθέσουν οι άλλοι»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο Γιάννης Τσουμαράκης, ο οποίος μίλησε για το πώς βίωσε το φετινό καλοκαίρι, αλλά και πώς αλλάζει η καθημερινότητά του τον χειμώνα.

Περιέγραψε έναν πιο «ροκ» και απελευθερωμένο τρόπο ζωής τους καλοκαιρινούς μήνες, μακριά από το κινητό, με φίλους, φλερτ και στιγμές χωρίς περιορισμούς, ενώ εξήγησε πώς στη συνέχεια περνά σε μια πιο εσωστρεφή περίοδο.

Ο ίδιος εξήγησε πως το καλοκαίρι του είναι συνυφασμένο με την ανάγκη να απολαμβάνει ό,τι τον εκφράζει, απορρίπτοντας την πίεση της καθημερινότητας. «Το καλοκαίρι μου είναι ένα καλοκαίρι που προσπαθώ να διασφαλίζω, να βιώνω την τρέλα που θέλω. Να μην υπάρχει κινητό. Πολύ βασικό. Να υπάρχουν οι φίλοι μου, να υπάρχει μία ελευθερία, να υπάρχει μία τρέλα, να μπορώ να βγω, να πιω, να γελάσω, να φλερτάρω, να ακούσω τον εαυτό μου. Μπορεί να ακούγεται αρκετά χίπικο, αλλά μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που ζούμε στην Αθήνα, με τους χρόνους και τους ρυθμούς, αποστασιοποιείσαι από σένα και αυτό σε κάνει να μην βιώνεις τις στιγμές», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το ίδιο πνεύμα ελευθερίας και απόστασης από την τεχνολογία συμμερίζονται και οι φίλοι του. Όπως είπε: «Οι φίλοι μου τα πετάνε τα κινητά, γι’ αυτό είναι φίλοι μου. Δεν με αφορά το τι θα υποθέσουν οι άλλοι. Και ναι, τον Σεπτέμβριο μαζεύομαι. Γίνομαι ο μελετηρός, ο πιο κλειστός, ο πιο εσωστρεφής, ο πιο χειμωνιάτικος, όπου κι εκεί προσπαθώ να βρίσκω στοιχεία που αγαπώ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:44 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Νίκη Λάμη: «Έχω απιστήσει και υπέφερα περισσότερο από όταν το έκαναν σε εμένα»

Η Νίκη Λάμη βρέθηκε καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα το βράδυ της Τρίτης κα...
03:26 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ιουλία Καλλιμάνη για τα «γαλλικά» στον θαμώνα: «Εκείνη τη μέρα είχα κάνει εξομολόγηση και με περιτριγύριζε ο “άλλος”»

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ...
02:30 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σμαράγδα Καρύδη: Το spoiler που έδωσε για το reunion του «Παρά Πέντε» – «Θα παρουσιάσουμε καινούργιες σκηνές…»

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης καλεσμένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Α...
23:08 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Νάντια Κοντογεώργη: «Κάθε μέρα που δεν είμαστε στο νοσοκομείο είναι ευλογία» – Η ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας της

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024, κατά τη διάρκεια των προβών που έκανε για τη θεατρική παράσταση ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα