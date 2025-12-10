Γιάννης Τσουμαράκης: «Το καλοκαίρι βιώνω την τρέλα που θέλω, δεν με αφορά το τι θα υποθέσουν οι άλλοι»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο Γιάννης Τσουμαράκης, ο οποίος μίλησε για το πώς βίωσε το φετινό καλοκαίρι, αλλά και πώς αλλάζει η καθημερινότητά του τον χειμώνα.

Περιέγραψε έναν πιο «ροκ» και απελευθερωμένο τρόπο ζωής τους καλοκαιρινούς μήνες, μακριά από το κινητό, με φίλους, φλερτ και στιγμές χωρίς περιορισμούς, ενώ εξήγησε πώς στη συνέχεια περνά σε μια πιο εσωστρεφή περίοδο.

Ο ίδιος εξήγησε πως το καλοκαίρι του είναι συνυφασμένο με την ανάγκη να απολαμβάνει ό,τι τον εκφράζει, απορρίπτοντας την πίεση της καθημερινότητας. «Το καλοκαίρι μου είναι ένα καλοκαίρι που προσπαθώ να διασφαλίζω, να βιώνω την τρέλα που θέλω. Να μην υπάρχει κινητό. Πολύ βασικό. Να υπάρχουν οι φίλοι μου, να υπάρχει μία ελευθερία, να υπάρχει μία τρέλα, να μπορώ να βγω, να πιω, να γελάσω, να φλερτάρω, να ακούσω τον εαυτό μου. Μπορεί να ακούγεται αρκετά χίπικο, αλλά μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που ζούμε στην Αθήνα, με τους χρόνους και τους ρυθμούς, αποστασιοποιείσαι από σένα και αυτό σε κάνει να μην βιώνεις τις στιγμές», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το ίδιο πνεύμα ελευθερίας και απόστασης από την τεχνολογία συμμερίζονται και οι φίλοι του. Όπως είπε: «Οι φίλοι μου τα πετάνε τα κινητά, γι’ αυτό είναι φίλοι μου. Δεν με αφορά το τι θα υποθέσουν οι άλλοι. Και ναι, τον Σεπτέμβριο μαζεύομαι. Γίνομαι ο μελετηρός, ο πιο κλειστός, ο πιο εσωστρεφής, ο πιο χειμωνιάτικος, όπου κι εκεί προσπαθώ να βρίσκω στοιχεία που αγαπώ».