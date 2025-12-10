ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ευθύνεται για την «τεράστια» πτώση που καταγράφουν οι τιμές

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι οι τιμές διαφόρων αγαθών, τόσο λιανικής όσο και χονδρικής, σημειώνουν «τεράστια» μείωση λόγω των δικών του πολιτικών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που αφορούν τον Σεπτέμβριο, η τιμή των προϊόντων συνεχίζει να αυξάνεται.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στην Πενσιλβάνια για την προβολή της οικονομικής πολιτικής του, κατηγόρησε τους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς για «απάτη», καθώς στηλιτεύουν το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

