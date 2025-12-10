Αντόνιο Γκουτέρες: Καταδίκασε την παραπομπή σε δίκη υπαλλήλων του ΟΗΕ από τους Χούθι στην Υεμένη

Σύνοψη από το

  • Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε χθες την παραπομπή σε δίκη ορισμένων από τους δεκάδες υπαλλήλους του ΟΗΕ οι οποίοι συνελήφθησαν από τους Χούθι στην Υεμένη.
  • Οι Χούθι έχουν συλλάβει αυθαίρετα 59 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ στην Υεμένη, τα οποία κρατούνται σε απομόνωση – κάποια επί χρόνια – «κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».
  • Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κατ’ επανάληψη απορρίψει τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ εμπλέκονται σε υποθέσεις κατασκοπείας και καλούν τις de facto αρχές να εργαστούν για την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων υπαλλήλων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αντόνιο Γκουτέρες: Καταδίκασε την παραπομπή σε δίκη υπαλλήλων του ΟΗΕ από τους Χούθι στην Υεμένη

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε χθες την παραπομπή σε δίκη ορισμένων από τους δεκάδες υπαλλήλους του ΟΗΕ οι οποίοι συνελήφθησαν από τους Χούθι στην Υεμένη.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι οι Χούθι έχουν συλλάβει αυθαίρετα 59 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ στην Υεμένη, τα οποία κρατούνται σε απομόνωση – κάποια επί χρόνια – «κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ελέγχουν από το 2014 μεγάλα τμήματα της Υεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κατ’ επανάληψη απορρίψει τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ εμπλέκονται σε υποθέσεις κατασκοπείας.

«Καλούμε τις de facto αρχές να ανακαλέσουν την παραπομπή (σ.σ. μελών του προσωπικού του ΟΗΕ σε δίκη) και εργαστούν καλή τη πίστει για την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων υπαλλήλων», δήλωσε ο Ντουζαρίκ, συμπληρώνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στην υποστήριξη του λαού της Υεμένης και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Παχυσαρκία: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα – Αρχίζει η αποστολή sms

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ευθύνεται για την «τεράστια» πτώση που καταγράφουν οι τιμές

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι οι τιμές διαφόρων αγαθών, τόσο ...
03:52 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σε κρίση η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Ινδονησίας λόγω οπισθοδρόμησης της Τζακάρτας

Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ινδονησία φαίνε...
03:34 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αεροπορική τραγωδία στο Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό, νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη χθες, Τρίτη, την ώρα που ε...
03:18 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο, με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ύστερα α...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα