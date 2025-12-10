Νίκος Δένδιας στην φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο στρατόπεδο «Παπάγου»: «Εμπεριέχει βαθύτατο χριστιανικό συμβολισμό»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη το βράδυ της Τρίτης (9 Δεκεμβρίου 2025) στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο στρατόπεδο «Παπάγου». Η εκδήλωση έγινε για τις οικογένειες και τα παιδιά του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου, σε μια βραδιά γεμάτη εορταστικό κλίμα και συγκίνηση.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο υπουργός ανέφερε πως «η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου έγινε φέτος στον ανανεωμένο περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που συνιστά απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της νέας εποχής».

Μιλώντας για το νόημα των Χριστουγέννων, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «το δέντρο των Χριστουγέννων εμπεριέχει έναν βαθύτατο χριστιανικό συμβολισμό. Είναι το δέντρο της ζωής, του φωτός και της αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν είναι εκδήλωση ενός καταναλωτικού προτύπου. Υπενθυμίζει ότι είναι πολύ καλό να μένουμε κοντά στα σύμβολά μας, κοντά στον αξιακό μας πυρήνα, σε αυτά που πιστεύουμε. Στο τέλος της ημέρας σε αυτά που είμαστε. Γιατί αυτά που είμαστε διαμορφώνουν τις συνειδήσεις μας και υποβάλλουν τις επιλογές μας… Και ελπίζω αυτές τις αξίες, αυτές τις αντιλήψεις, να τις περάσετε και στη νέα γενιά των Ελλήνων, στα παιδιά που είναι σήμερα ανάμεσά μας και που είναι το αύριο για όλους μας».

Ο υπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι στηρίζουν καθημερινά την αποστολή της Πατρίδας και διαμορφώνουν το μέλλον των παιδιών τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι μισθολογικές αυξήσεις, οι οποίες έχουν ψηφιστεί αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα καταβληθούν στις 8 Ιανουαρίου 2026, ενώ το ποσό των αναδρομικών θα αποσταλεί ξεχωριστά στο προσωπικό.

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι οι προσπάθειες για την οικονομική διαχείριση συνεχίζονται και ότι υπάρχει σχέδιο για νέους κύκλους αναπροσαρμογών μισθοδοσίας στο τέλος του χρόνου.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απηύθυνε εγκάρδιες ευχές για τις γιορτές, λέγοντας: «Με την καρδιά μου και με την ευγνωμοσύνη μου για ό,τι προσφέρετε, εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο, ό,τι καλό για εσάς, τις οικογένειές σας, την Πατρίδα μας. Χρόνια πολλά! Να είστε πάντα καλά!».

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.