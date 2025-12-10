Πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο του Κεντάκι – Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και ένας ύποπτος υπό κράτηση

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, ύστερα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τρίτη στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν το περιστατικό.

Η αστυνομία της πόλης Φράνκφορτ, πρωτεύουσας της πολιτείας, ανέφερε ότι η πανεπιστημιούπολη τέθηκε σε καραντίνα για λόγους ασφαλείας. Βίντεο που μετέδωσε το WLKY-TV από το Λούισβιλ δείχνουν αρκετά περιπολικά οχήματα σταθμευμένα έξω από ένα συγκρότημα κοιτώνων, καθώς και εικόνες από τον χώρο του εγκλήματος σε αυλή του πανεπιστημίου.

Το γραφείο του κυβερνήτη του Κεντάκι επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πυροβολισμός. Ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως οι αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο και ότι ο ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, σημειώνοντας: «Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες. Ας προσευχηθούμε για όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι είναι δημόσιο ίδρυμα με ιστορικά αφροαμερικανική ταυτότητα και αριθμεί περίπου 2.200 φοιτητές. Ιδρύθηκε το 1886, μετά από έγκριση των νομοθετών της πολιτείας.

Πηγή: Associated Press