Νάντια Κοντογεώργη: «Κάθε μέρα που δεν είμαστε στο νοσοκομείο είναι ευλογία» – Η ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας της

Σύνοψη από το

  • Η Νάντια Κοντογεώργη είχε ένα ατύχημα επί σκηνής στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024, κατά τη διάρκεια προβών για θεατρική παράσταση.
  • Περίπου έναν χρόνο μετά το ατύχημα, η ηθοποιός γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Instagram την Τρίτη (9/12), ότι η περιπέτεια με την υγεία της ολοκληρώθηκε.
  • Μέσω Instagram story, η Νάντια Κοντογεώργη δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε η περιπέτειά μου… να υπενθυμίσω σε όλους μας πως κάθε μέρα που δεν είμαστε στο νοσοκομείο είναι ευλογία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νάντια Κοντογεώργη
Φωτογραφία: Instagram/nadia_kodogeorgi

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024, κατά τη διάρκεια των προβών που έκανε για τη θεατρική παράσταση «Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή», η Νάντια Κοντογεώργη είχε ένα ατύχημα επί σκηνής. Έναν χρόνο περίπου μετά, η αγαπημένη ηθοποιός μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram προφίλ της την Τρίτη (9/12), γνωστοποίησε πως η περιπέτεια με την υγεία της ολοκληρώθηκε σήμερα.

Στην ανάρτησή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η Νάντια Κοντογεώργη έγραψε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε η περιπέτειά μου, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο, με το κάταγμα, μετά το δεύτερο χειρουργείο.

Δεν μοιράζομαι τόσο προσωπικά θέματα συνήθως, όμως ήθελα αφού ευχαριστήσω ξανά τον Κωνσταντίνο Κατέρο που τον θαυμάζουμε και τον αγαπάμε όλοι, από ασθενείς μέχρι νοσηλευτές και ειδικευόμενοι, να υπενθυμίσω σε όλους μας πως κάθε μέρα που δεν είμαστε στο νοσοκομείο είναι ευλογία».

