Ετεοκλής Παύλου: «Είμαι πάρα πολύ ρομαντικός, μπορεί να απλώνουμε τα ρούχα με την Ελένη…»

Ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Οι δύο παρουσιαστές της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star, είναι μαζί περίπου επτά χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έχουν αποκτήσει τον καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους Μελίτα. Υπενθυμίζεται ότι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2021.

Ο οικοδεσπότης του «Breakfast@Star», το βράδυ της Δευτέρας (8/12) βρέθηκε σε μία εκδήλωση, και έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», που βρισκόταν στο σημείο. Ο Ετεοκλής Παύλου μιλώντας στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, παραδέχτηκε πως είναι ένας ρομαντικός άνθρωπος.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε πως: «Είμαι πάρα πολύ ρομαντικός. Πάρα πολύ! Μου αρέσει πολύ, με το παραμικρό, με το οτιδήποτε».

Ακόμh, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε ότι: «Μπορεί να απλώνουμε τα ρούχα με την Ελένη, να δούμε το φεγγάρι, και να της πω: “Κάτσε να το δούμε λίγο. Να δούμε τη στιγμή αυτή”».