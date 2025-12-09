Ετεοκλής Παύλου: «Είμαι πάρα πολύ ρομαντικός, μπορεί να απλώνουμε τα ρούχα με την Ελένη…»

Σύνοψη από το

  • Ο Ετεοκλής Παύλου, οικοδεσπότης του «Breakfast@Star», βρέθηκε σε εκδήλωση και παραδέχτηκε στην κάμερα του «Happy Day» πως είναι ένας ρομαντικός άνθρωπος.
  • Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε πως: «Είμαι πάρα πολύ ρομαντικός. Πάρα πολύ! Μου αρέσει πολύ, με το παραμικρό, με το οτιδήποτε».
  • Ακόμα, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε ότι: «Μπορεί να απλώνουμε τα ρούχα με την Ελένη, να δούμε το φεγγάρι, και να της πω: “Κάτσε να το δούμε λίγο. Να δούμε τη στιγμή αυτή”».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ετεοκλής Παύλου
Φωτογραφία: Instagram/eteoklispavlou

Ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Οι δύο παρουσιαστές της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star, είναι μαζί περίπου επτά χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έχουν αποκτήσει τον καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους Μελίτα. Υπενθυμίζεται ότι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2021.

Ο οικοδεσπότης του «Breakfast@Star», το βράδυ της Δευτέρας (8/12) βρέθηκε σε μία εκδήλωση, και έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», που βρισκόταν στο σημείο. Ο Ετεοκλής Παύλου μιλώντας στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, παραδέχτηκε πως είναι ένας ρομαντικός άνθρωπος.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε πως: «Είμαι πάρα πολύ ρομαντικός. Πάρα πολύ! Μου αρέσει πολύ, με το παραμικρό, με το οτιδήποτε».

Ακόμh, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε ότι: «Μπορεί να απλώνουμε τα ρούχα με την Ελένη, να δούμε το φεγγάρι, και να της πω: “Κάτσε να το δούμε λίγο. Να δούμε τη στιγμή αυτή”».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες – Τι προβλέπει

Όμηρος Τσάπαλος: Τι απαντά για το ενδεχόμενο θέσπισης κατώτατου αποδεκτού ορίου για τα ενοίκια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:24 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Χριστίνα Σάλτη: «Έχω παρακολουθήσει σύντροφό μου – Είχα μία υπόνοια ότι μου λέει ψέματα»

Την Χριστίνα Σάλτη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, σε εκδήλωση το βρ...
21:10 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Χριστίνα Μπόμπα: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου – Όταν και αν το κάνω, πιστεύω ότι θα επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μου»

Η Χριστίνα Μπόμπα στο νέο επεισόδιο του podcast της, μίλησε με τον πλαστικό χειρουργό, Δρ. Πρό...
20:21 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Χαρά Παππά: «Δεν αναλώνομαι σε βλακείες μετά το θέμα υγείας που πέρασα πέρυσι» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Η Χαρά Παππά έχει μιλήσει ανοιχτά για το θέμα που αντιμετώπισε με την υγεία της. Το μοντέλο κα...
19:47 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Demy: «Έχω βρει ξανά τον εαυτό μου πιο πολύ, την αρχική Δήμητρα…»

Το 2011 η Demy θα γίνει ευρέως γνωστή, σε ηλικία μόλις 20 ετών, μέσα από το τραγούδι «Μια ζωγρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα