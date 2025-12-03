Ετεοκλής Παύλου: «Ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα» – Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σήμερα, Τετάρτη (3/12) είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και ο Ετεοκλής Παύλου θέλησε να δώσει το δικό του μήνυμα στην εκπομπή «Breakfast@STAR».

«Επειδή είναι παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σήμερα, θέλω να πω και έτσι να δώσω φως σε κάτι που έχω ζήσει και έχω βιώσει… Εύχομαι και ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα. Το να φέρεσαι με ισότητα σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ανάγκες είναι ό, τι πιο άνισο υπάρχει τελικά. Η δικαιοσύνη είναι αυτό που μας λείπει και να φερόμαστε στους ανθρώπους με δικαιοσύνη και με το τι έχουν ανάγκη εκείνοι» είπε ο Ετεοκλής Παύλου και συνέχισε λέγοντας:

«Αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής και αυτό που βιώνουμε και αυτό που βιώνω και εγώ ως άτομο με αναπηρία. Να σου δώσω και ένα παράδειγμα: Πάμε στην ουρά και περιμένουμε, περιμένουμε όλοι μαζί. Δεν είναι όμως δίκαιο γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Εύχομαι και ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο με ορατότητα, που θα εντάξει και όλους εμάς, τους ανθρώπους με αναπηρία μέσα σε αυτή».

Σημειώνεται ότι ο Ετεοκλής Παύλου τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε ηλικία 23 ετών πριν από 13 χρόνια. Το σοβαρό περιστατικό συνέβη όταν εκείνος τότε δούλευε στην υποδοχή νυχτερινού κέντρου και δέχθηκε δύο πυροβολισμούς στο πόδι κατά τη διάρκεια συμπλοκής με θαμώνες του μαγαζιού. Ως αποτέλεσμα, χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί μέρος του ποδιού του.

Δείτε το βίντεο: