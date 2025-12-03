Ετεοκλής Παύλου: «Ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα» – Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σύνοψη από το

  • Ο Ετεοκλής Παύλου έστειλε το δικό του μήνυμα στην εκπομπή «Breakfast@STAR» για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
  • Τόνισε την ανάγκη για έναν «κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα», επισημαίνοντας ότι η ισότητα σε ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες είναι άνιση.
  • Ως άτομο με αναπηρία, ο ίδιος βιώνει την έλλειψη δικαιοσύνης, καθώς ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ετεοκλής Παύλου
Φωτογραφία: Instagram/eteoklispavlou

Σήμερα, Τετάρτη (3/12) είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και ο Ετεοκλής Παύλου θέλησε να δώσει το δικό του μήνυμα στην εκπομπή «Breakfast@STAR».

«Επειδή είναι παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σήμερα, θέλω να πω και έτσι να δώσω φως σε κάτι που έχω ζήσει και έχω βιώσει… Εύχομαι και ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα. Το να φέρεσαι με ισότητα σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ανάγκες είναι ό, τι πιο άνισο υπάρχει τελικά. Η δικαιοσύνη είναι αυτό που μας λείπει και να φερόμαστε στους ανθρώπους με δικαιοσύνη και με το τι έχουν ανάγκη εκείνοι» είπε ο Ετεοκλής Παύλου και συνέχισε λέγοντας:

«Αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής και αυτό που βιώνουμε και αυτό που βιώνω και εγώ ως άτομο με αναπηρία. Να σου δώσω και ένα παράδειγμα: Πάμε στην ουρά και περιμένουμε, περιμένουμε όλοι μαζί. Δεν είναι όμως δίκαιο γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Εύχομαι και ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο με ορατότητα, που θα εντάξει και όλους εμάς, τους ανθρώπους με αναπηρία μέσα σε αυτή».

Σημειώνεται ότι ο Ετεοκλής Παύλου τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε ηλικία 23 ετών πριν από 13 χρόνια. Το σοβαρό περιστατικό συνέβη όταν εκείνος τότε δούλευε στην υποδοχή νυχτερινού κέντρου και δέχθηκε δύο πυροβολισμούς στο πόδι κατά τη διάρκεια συμπλοκής με θαμώνες του μαγαζιού. Ως αποτέλεσμα, χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί μέρος του ποδιού του.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο δεκάλογος του αποκλεισμού και της ευαλωτότητας των ατόμων με αναπηρία

Ξυπνάτε πεινασμένοι μέσα στη νύχτα; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Ε.Ε.: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου στα τέλη του 2027 – Τι ισχύει για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας

Επίδομα παιδιού: Κλείνει στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:20 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Θέμις Μπαζάκα: «Σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, η Θέ...
01:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Κατσανδρή: «Ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα στο Παρίσι – Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια»

Η Μαρία Κατσανδρή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, «The 2Nig...
22:49 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ανθή Βούλγαρη: «Χρόνια πολλά στο αγγελούδι μου, σήμερα είναι η πρώτη μας γιορτή» – Οι ευχές στον λίγων μηνών γιο της

Τον Μάρτιο του 2025 η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σ...
22:16 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Άγγελος Διονυσίου: Τι απάντησε για το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Στράτου

Σε βραδινή του έξοδο συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»