Θεσσαλονίκη: Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία – Τι αποφάσισαν οι συνελεύσεις τους

  Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν στα μπλόκα σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με την παρουσία τους να ενισχύεται καθημερινά.
  Στα διόδια Μαλγάρων, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου, ενώ στο τελωνείο Ευζώνων πραγματοποιούνται συμβολικοί αποκλεισμοί.
  Σήμερα αναμένονται νέες κινητοποιήσεις, με αγρότες των Σερρών να κατευθύνονται προς το τελωνείο του Προμαχώνα και άλλους να κινούνται προς τον κόμβο Νησελίου.
Στα μπλόκα που έχουν στηθεί τις τελευταίες ημέρες σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, με την παρουσία τους να ενισχύεται καθημερινά.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Από χθες, στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα αναμένονται και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00.

Σε ισχύ παραμένει και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, με τρίωρες διακοπές κυκλοφορίας. Σήμερα αναμένονται στο σημείο και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στον κόμβο Παραλίμνης και στη συνέχεια να κινηθούν προς το τελωνείο.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες και να περιλαμβάνουν τρίωρο αποκλεισμό.

Από την 1η Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώνονται και στην είσοδο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ενώ, όπως αποφάσισαν στη χθεσινοβραδινή σύσκεψή τους, εντός της ημέρας θα κινηθούν προς τον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας.

Στον κόμβο Κουλούρας, επίσης στην Ημαθία, βρίσκονται από χθες (2 Δεκεμβρίου) αγρότες και κτηνοτρόφοι, χωρίς μέχρι στιγμής να προχωρούν σε αποκλεισμούς.

Νέα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στήθηκαν, χθες, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Στο μεταξύ, σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων του νομού Σερρών, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν σε χθεσινή τους συνέλευση θα συγκεντρωθούν στη διασταύρωση Λευκώνα και πρόθεσή τους είναι να φτάσουν το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με την Βουλγαρία.

Την ίδια στιγμή, άλλοι συνάδελφοί τους έχουν αποφασίσει να κινηθούν στον κόμβο Κερδυλλίων.

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

