Τρόμος για 24χρονη στη Θεσσαλονίκη: Την κλείδωσε στο σπίτι του και αποπειράθηκε να την βιάσει

Για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση 24χρονης συνελήφθη συνομήλικός της, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσέγγισε την παθούσα και σταθμεύοντας το όχημα μπροστά της, την έπεισε να την μεταφέρει στο σπίτι της. Αντ’ αυτού όμως, την μετέφερε στο δικό του σπίτι, όπου, με τη βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η 24χρονη αντιστάθηκε, οπότε ο άνδρας υπαναχώρησε και την μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε διπλανό χωριό, όπου την άφησε.

Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης συνέλαβαν χθες, Τρίτη, τον 24χρονο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά τον χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.