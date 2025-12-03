Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος που σκότωσε τον 24χρονο

Θετικός και στην κοκαΐνη βρέθηκε ο 29χρονος που σκότωσε τον 24χρονο στο τρομακτικό τροχαίο που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στην Αρτέμιδα.

Ο υπαίτιος οδηγός βρέθηκε και μεθυσμένος, όπως έδειξαν οι αιματολογικές εξετάσεις, παρά το ότι το πρώτο επιτόπιο αλκοτέστ που είχε γίνει στον τόπο του δυστυχήματος ήταν αρνητικό.

Η επιβεβαίωση ήρθε 2 ημέρες έπειτα από τις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 29χρονος, ενώ το πρώτο αλκοτέστ που είχε γίνει στον τόπο του δυστυχήματος ήταν αρνητικό. Ο δράστης που είχε προκαλέσει και άλλο σοβαρό τροχαίο παλαιότερα, όπως έγινε γνωστό, έχει φάκελο στις Αρχές για εμπλοκή με ναρκωτικές ουσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος οδηγός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, όπου τού ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη.

«Σχεδόν κάθε μέρα έπινε» λέει φίλος του 29χρονου

Ο 29χρονος, συχνά ανέβαινε στο τιμόνι μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ουσιών και σκορπούσε τον τρόμο, όπως λένε γνωστοί της οικογένειας του δράστη. «Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε ήδη να ήταν μέσα πολλά χρόνια πριν, διότι είναι παραβατικός» τόνισε μια γυναίκα στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Από την πλευρά του, φίλος του 29χρονου, τονίζει: «Από μικρός ήταν μπλεγμένος, από εκεί ξεκίνησε να πίνει ναρκωτικά, δεν τον έκανε παρέα κανείς. Ήταν αναμενόμενο να γίνει κάτι τέτοιο. Με ένα αμάξι ήμασταν από εδώ και από εκεί. Σχεδόν κάθε μέρα έπινε».

Όσοι αντίκρυσαν τον 29χρονο δράστη να περιφέρεται το βράδυ της φονικής σύγκρουσης, είδαν έναν άνδρα ψυχρό, σχεδόν χαμένο, με μάτια κόκκινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά, βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα του: 0,63 γραμμάρια ανά λίτρο.

Αγωγή 200.000 ευρώ καταθέτουν οι συγγενείς του τραυματία για το τροχαίο το 2020

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης, παρά του 29 του χρόνια είχε συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές. Συγκεκριμένα, όταν ήταν 13 ετών, συνελήφθη στη Λούτσα έπειτα από καταγγελία για κλοπή δίκυκλου, ενώ το 2015 συνελήφθη 2 φορές, μια για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και μια δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017 συλλαμβάνεται ξανά για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2022 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και λίγο αργότερα για ηλεκτρονικές απάτες.

Τέλος, το 2020 ο 29χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στη Βραυρώνα, με τον συνοδηγό να τραυματίζεται σοβαρά και με τους συγγενείς του τραυματία σήμερα να καταθέτουν αγωγή 200.000 ευρώ εναντίον του 29χρονου, ο οποίος τότε είχε βρεθεί να οδηγεί υπό την επήρεια κάνναβης.

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο 24χρονο θα πουν οι συγγενείς του την Παρασκευή και αναμένεται η τελευταία του κατοικία, να είναι το αγαπημένο του χωριό στην Αιτωλοακαρνανία.