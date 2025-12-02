Αρτέμιδα: «Άρχισε να κάνει ναρκωτικά, σχεδόν κάθε μέρα έπινε» λέει φίλος του 29χρονου – Αγωγή 200.000 ευρώ από συγγενείς του τραυματία στο τροχαίο του 2020

Σοκ στην κοινή γνώμη και οργή στους συγγενείς του νεκρού 24χρονου και των 3 τραυματιών προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο υπαίτιος οδηγός του τροχαίου στην Αρτέμιδα ήταν μεθυσμένος.

Η επιβεβαίωση ήρθε 2 ημέρες έπειτα από τις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 29χρονος, ενώ το πρώτο αλκοτέστ που είχε γίνει στον τόπο του δυστυχήματος ήταν αρνητικό. Ο δράστης που είχε προκαλέσει και άλλο σοβαρό τροχαίο παλαιότερα, όπως έγινε γνωστό, έχει φάκελο στις Αρχές για εμπλοκή με ναρκωτικές ουσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος οδηγός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, όπου τού ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα οδηγηθεί την Τετάρτη.

Η θεία του θύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι: «Ε βέβαια, σε εξοργίζει. Να ‘ρθει από το Βέλγιο το παιδί και να το σκοτώσουν μέσα στο σπίτι του».

«Σχεδόν κάθε μέρα έπινε» λέει φίλος του 29χρονου

Ο 29χρονος, συχνά ανέβαινε στο τιμόνι μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ουσιών και σκορπούσε τον τρόμο, όπως λένε γνωστοί της οικογένειας του δράστη. «Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε ήδη να ήταν μέσα πολλά χρόνια πριν, διότι είναι παραβατικός» τόνισε μια γυναίκα στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Από την πλευρά του, φίλος του 29χρονου, τονίζει: «Από μικρός ήταν μπλεγμένος, από εκεί ξεκίνησε να πίνει ναρκωτικά, δεν τον έκανε παρέα κανείς. Ήταν αναμενόμενο να γίνει κάτι τέτοιο. Με ένα αμάξι ήμασταν από εδώ και από εκεί. Σχεδόν κάθε μέρα έπινε».

Όσοι αντίκρυσαν τον 29χρονο δράστη να περιφέρεται το βράδυ της φονικής σύγκρουσης, είδαν έναν άνδρα ψυχρό, σχεδόν χαμένο, με μάτια κόκκινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά, βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα του: 0,63 γραμμάρια ανά λίτρο. Θέμα χρόνου είναι να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες εξετάσεις που θα δείξουν αν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, καθώς η παραβατική του συμπεριφορά ήταν γνωστή.

Αγωγή 200.000 ευρώ καταθέτουν οι συγγενείς του τραυματία για το τροχαίο το 2020

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης, παρά του 29 του χρόνια είχε συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές. Συγκεκριμένα, όταν ήταν 13 ετών, συνελήφθη στη Λούτσα έπειτα από καταγγελία για κλοπή δίκυκλου, ενώ το 2015 συνελήφθη 2 φορές, μια για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και μια δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017 συλλαμβάνεται ξανά για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2022 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και λίγο αργότερα για ηλεκτρονικές απάτες.

Τέλος, το 2020 ο 29χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στη Βραυρώνα, με τον συνοδηγό να τραυματίζεται σοβαρά και με τους συγγενείς του τραυματία σήμερα να καταθέτουν αγωγή 200.000 ευρώ εναντίον του 29χρονου, ο οποίος τότε είχε βρεθεί να οδηγεί υπό την επήρεια κάνναβης.

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο 24χρονο θα πουν οι συγγενείς του την Παρασκευή και αναμένεται η τελευταία του κατοικία, να είναι το αγαπημένο του χωριό στην Αιτωλοακαρνανία.

«Του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”»

Κάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω με τον θόρυβο που προκάλεσε το αυτοκίνητο του 29χρονου όταν έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα, είπε ότι ο δράστης του τροχαίου δυστυχήματος αντιδρούσε σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

«Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι πάθαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η γυναίκα που έσπευσε στο σημείο στα πρώτα λεπτά του δυστυχήματος.

«Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Τον είδα μια χαρά (σ.σ.: δεν ήταν σε κατάσταση μέθης). Δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιά έχει πάθει… Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και τον κατάλαβα…» είπε η αυτόπτης μάρτυρας.