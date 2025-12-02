Βόλος: Ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε 23χρονη για ψευδή καταμήνυση για διπλό βιασμό

Enikos Newsroom

κοινωνία

δίκη δικαστήριο

Ένοχη κρίθηκε σήμερα μία 23χρονη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση μετά από καταγγελία για βιασμό σε βάρος ενός 30χρονου και ενός 33χρονου τον Μάιο του 2021. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή εφέσιμη.

Όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», η υπόθεση, η οποία είχε συνταράξει την τοπική κοινωνία του Βόλου, εκδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, το οποίο με ομόφωνη απόφασή του είχε κρίνει αθώους τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους προσέφυγαν στις αρχές κατά της 23χρονης.

Η δίκη στα δικαστήρια του Βόλου συνεχίστηκε ύστερα από αναβολή με την πρόταση του εισαγγελέα έδρας και την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο ένας μηνυτής επισήμανε ότι η ψευδής καταγγελία επέφερε πλήγμα και οικονομική ζημία στην επιχείρησή του στον τόπο καταγωγής του και ο δεύτερος ότι δεν μπόρεσε να συνεχίσει στον Στρατό ως επαγγελματίας οπλίτης μετά τη θητεία του, επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του η δίωξη για τον βιασμό.

Και οι δύο τόνισαν ότι δεν υπήρξε καμία παρεξήγηση από τις ενέργειές τους και πως ό,τι συνέβη έγινε με τη συναίνεση της κατηγορούμενης.

Ο πατέρας της 23χρονης εξεταζόμενος ως μάρτυρας είπε ότι εκείνο το βράδυ κατάλαβε την παρουσία της κόρης του στο σπίτι αργά το βράδυ επειδή έκανε μπάνιο, γεγονός που τον παραξένεψε. Τόνισε ότι το πρωί της επόμενης  ημέρας δεν την είχε δει σε καλή κατάσταση, καθώς φαινόταν να είναι στα «χαμένα» και στη συνέχεια ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Επέμεινε στους ισχυρισμούς της η 23χρονη

Η 23χρονη επέμεινε σε όσα στήριζε από την πρώτη στιγμή, δίχως να αλλάζει το παραμικρό από την αρχική της κατάθεση, ότι οι μηνυτές την οδήγησαν με το ΙΧ του 30χρονου σε ερημική περιοχή στην Άλλη Μεριά και ενεργώντας από κοινού, με τη χρήση σωματικής βίας, την εξανάγκασαν σε πράξεις «σε αμφότερους, διαδοχικά» και πως η ίδια ευρισκόμενη υπό καθεστώς σωματικής και ψυχολογικής βίας, αδυνατούσε πλέον να αντιδράσει αμυνόμενη.

Στο δικαστήριο ήταν κατηγορούμενη και μια φίλη της 23χρονης, που προχώρησε σε ανάρτηση κοινοποιώντας την καταγγελία. Η φίλη της 23χρονης δικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση και τελικά κρίθηκε αθώα.

Από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι είχε πειστεί και η ίδια από το περιεχόμενο της καταγγελίας και δεν είχε δόλο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Εκπαιδευτικό επίδομα 1.900 ευρώ: Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στη δράση του Οικονομικού Επιμελητηρίου – Όλες οι λεπτομέρειε...

ΙΟΒΕ: Νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο – Πτώση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:09 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 02/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2996 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (02/12). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
21:10 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία – Μήνυση κατά αγνώστων

‘Αγνωστοι δράστες ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε πριν από λί...
21:05 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά στις 20:11 το βράδυ της Τρίτης το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στην ΠΑΘΕ...
20:37 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «σύμπτωση» με τα χιλιάδες κερδισμένα λαχεία – Κτηνοτρόφος είχε 6.000 δελτία το 2022

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» ελεγχόμενων για τις παράνομες αγροτικ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»