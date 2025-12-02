Βόλος: Ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε 23χρονη για ψευδή καταμήνυση για διπλό βιασμό

Ένοχη κρίθηκε σήμερα μία 23χρονη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση μετά από καταγγελία για βιασμό σε βάρος ενός 30χρονου και ενός 33χρονου τον Μάιο του 2021. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή εφέσιμη.

Όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», η υπόθεση, η οποία είχε συνταράξει την τοπική κοινωνία του Βόλου, εκδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, το οποίο με ομόφωνη απόφασή του είχε κρίνει αθώους τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους προσέφυγαν στις αρχές κατά της 23χρονης.

Η δίκη στα δικαστήρια του Βόλου συνεχίστηκε ύστερα από αναβολή με την πρόταση του εισαγγελέα έδρας και την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο ένας μηνυτής επισήμανε ότι η ψευδής καταγγελία επέφερε πλήγμα και οικονομική ζημία στην επιχείρησή του στον τόπο καταγωγής του και ο δεύτερος ότι δεν μπόρεσε να συνεχίσει στον Στρατό ως επαγγελματίας οπλίτης μετά τη θητεία του, επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του η δίωξη για τον βιασμό.

Και οι δύο τόνισαν ότι δεν υπήρξε καμία παρεξήγηση από τις ενέργειές τους και πως ό,τι συνέβη έγινε με τη συναίνεση της κατηγορούμενης.

Ο πατέρας της 23χρονης εξεταζόμενος ως μάρτυρας είπε ότι εκείνο το βράδυ κατάλαβε την παρουσία της κόρης του στο σπίτι αργά το βράδυ επειδή έκανε μπάνιο, γεγονός που τον παραξένεψε. Τόνισε ότι το πρωί της επόμενης ημέρας δεν την είχε δει σε καλή κατάσταση, καθώς φαινόταν να είναι στα «χαμένα» και στη συνέχεια ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Επέμεινε στους ισχυρισμούς της η 23χρονη

Η 23χρονη επέμεινε σε όσα στήριζε από την πρώτη στιγμή, δίχως να αλλάζει το παραμικρό από την αρχική της κατάθεση, ότι οι μηνυτές την οδήγησαν με το ΙΧ του 30χρονου σε ερημική περιοχή στην Άλλη Μεριά και ενεργώντας από κοινού, με τη χρήση σωματικής βίας, την εξανάγκασαν σε πράξεις «σε αμφότερους, διαδοχικά» και πως η ίδια ευρισκόμενη υπό καθεστώς σωματικής και ψυχολογικής βίας, αδυνατούσε πλέον να αντιδράσει αμυνόμενη.

Στο δικαστήριο ήταν κατηγορούμενη και μια φίλη της 23χρονης, που προχώρησε σε ανάρτηση κοινοποιώντας την καταγγελία. Η φίλη της 23χρονης δικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση και τελικά κρίθηκε αθώα.

Από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι είχε πειστεί και η ίδια από το περιεχόμενο της καταγγελίας και δεν είχε δόλο.