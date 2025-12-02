Τροχαίο με εγκατάλειψη τραυματία στα Χανιά – Αναζητείται ο οδηγός αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με μηχανή

Τροχαίο με εγκατάλειψη τραυματία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/12) στα Χανιά.

Το ατύχημα συνέβη όταν μία μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη διασταύρωση της Αγίας Μαρίνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας αβοήθητο τον τραυματία στη μέση του δρόμου.

Ο δικυκλιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου.