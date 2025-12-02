Τροχαίο με εγκατάλειψη τραυματία στα Χανιά – Αναζητείται ο οδηγός αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με μηχανή

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τροχαίο με εγκατάλειψη τραυματία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/12) στα Χανιά.

Το ατύχημα συνέβη όταν μία μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη διασταύρωση της Αγίας Μαρίνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας αβοήθητο τον τραυματία στη μέση του δρόμου.

Ο δικυκλιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Αλλάζει το Kληρονομικό Δίκαιο: Τι θα ισχύει για διαθήκες, αποποιήσεις κληρονομιάς και σύμφωνα συμβίωσης

Αναπτυξιακός Νόμος: Άρχισε η υποβολή αιτημάτων ελέγχου για επενδυτικά σχέδια – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:37 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «σύμπτωση» με τα χιλιάδες κερδισμένα λαχεία – Κτηνοτρόφος είχε 6.000 δελτία το 2022

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» ελεγχόμενων για τις παράνομες αγροτικ...
20:17 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

«Μαφία της Κρήτης»: Ελεύθερος με όρους ο Επίσκοπος για την αγοραπωλησία 175 στρεμμάτων μοναστηριακής περιουσίας 

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτι...
19:47 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Νέος αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων – ΒΙΝΤΕΟ

Σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προ...
19:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Η «ακτινογραφία» του φετινού Νοεμβρίου – Σε ποιες περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές, τα στοιχεία για την Αθήνα

Την «ακτινογραφία» του καιρού που επικράτησε στη χώρα μας τον φετινό Νοέμβριο έδωσε σήμερα στη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»