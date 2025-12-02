Φάρμα: Στο τέλος της αποψινής βραδιάς θα έχει διαμορφωθεί η τελική πεντάδα

Φάρμα: Στο τέλος της αποψινής βραδιάς θα έχει διαμορφωθεί η τελική πεντάδα

Στο χθεσινό επεισόδιο της Φάρμας ο Δημήτρης Ζήκος βρέθηκε στη θέση του πρώτου μονομάχου και η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη– έχοντας κερδίσει την ασυλία- είχε τη δυνατότητα να ορίσει τον αντίπαλό του.

Επέλεξε τον Βάγγο Μανουηλίδη, δίνοντάς τους επιτέλους την ευκαιρία να λύσουν τις διαφορές τους στον Αχυρώνα. Ο Βάγγος αποχώρησε από τη Φάρμα, χωρίς να καταφέρει να φτάσει τον στόχο του, που ήταν ο τελικός, ενώ για τον Δημήτρη η πορεία του στη Φάρμα συνεχίζεται.

Απόψε, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι παίκτες δε φαίνεται να απολαμβάνουν το «ρεπό», που τους έδωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, καθώς όλοι σκέφτονται τη στρατηγική που ακολουθούν οι συμπαίκτες τους, αλλά και πως θα πορευτούν από εδώ και πέρα, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την παραμονή τους στη Φάρμα.

Ο Ανδρέας Γαλάτης αποφασίζει να απομακρυνθεί από τους συμπαίκτες του, αλλά και ο Λευτέρης Δασκαλάκης δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να ανταποκριθεί στις συνθήκες της συμβίωσης.

Την επόμενη ημέρα ακολουθεί Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, όπου οι farmers καλούνται να μετρήσουν στοίβες με διάφορα αντικείμενα, για να καταφέρουν να βρουν τον κωδικό που θα ανοίξει την κλειδαριά της ασυλίας.

Αυτός που θα αποδειχθεί καλύτερος και γρηγορότερος θα έχει το τεράστιο πλεονέκτημα να επιλέξει αυτή τη φορά και τους δύο μονομάχους. Ποιοι θα είναι οι δύο που θα βρεθούν αντιμέτωποι στον Αχυρώνα;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για την πιο δυνατή μονομαχία, έως τώρα, αλλά και για μια από τις πιο συγκινητικές αποχωρήσεις!  Μόνο ένας νικητής θα προκύψει,ενώ για τον ηττημένο το ταξίδι της Φάρμας θα τελειώσει εδώ.

Στο τέλος της βραδιάς θα έχει διαμορφωθεί η τελική πεντάδα της Φάρμας  και όλα οδηγούν με γοργά βήματα προς τον μεγάλο τελικό και το έπαθλο των 50.000€!

 Δείτε εδώ το trailer του 32ου επεισοδίου – Τρίτη 2.12.2025:  

 

