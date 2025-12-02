Πούτιν: Οι ευγένειες και τα αστεία πριν κλείσουν οι πόρτες του Κρεμλίνου – Οι πρώτες εικόνες από την συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντάται με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στον Κρεμλίνο σήμερα, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν τις πρώτες φωτογραφίες από την συνάντηση.

Ο σύμβουλος του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ συμμετέχουν, επίσης, στην συνάντηση, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα. Παρόντες ήταν και διερμηνείς.

Sputnik via ReutersΗ συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και των Αμερικανών διαπραγματευτών είναι πλέον σε εξέλιξη με τις πόρτες να έχουν κλείσει για τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο για τις συνομιλίες και ότι θα συζητήσουν «όσο χρειαστεί».

Η συνάντηση άρχισε με τα συνήθη αστεία και τις ευγένειες μπροστά στις κάμερες. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για την βόλτα που έκαναν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ (ο γαμπρός του Τραμπ) στη Μόσχα, όσο ο Πούτιν τους είχε αφήσουν να τον περιμένουν κι εκείνος μιλούσε σε ένα συνέδριο επενδυτών.

Ο Πούτιν είπε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και ρώτησε για την βόλτα που έκαναν οι δύο Αμερικανοί πριν αρχίσει η συνάντηση. «Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» απάντησε ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ, ο οποίος με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, περπάτησαν στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Witkoff arrived at the Kremlin for a meeting with Putin, according to Kremlin Pool journalists. pic.twitter.com/nLVxptPjhK — lone wolf (@MApodogan) December 2, 2025

Αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία. Είπε όμως ανταποδίδοντας την ευγένεια ότι ήταν «μια όμορφη βόλτα» σε «μια υπέροχη πόλη».

Η συνάντηση συνεχίστηκε αλλά κεκλεισμένων των θυρών. Μετά το τέλος των συνομιλιών αναμένονται δηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν από τη συνάντηση, ο Πούτιν προειδοποίησε την Ευρώπη ότι θα υποστεί γρήγορη ήττα αν ξεκινήσει πόλεμο με τη Ρωσία και απέρριψε τις ευρωπαϊκές αντιπροτάσεις για την Ουκρανία ως απολύτως απαράδεκτες για τη Ρωσία.