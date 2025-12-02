Πούτιν: Οι ευγένειες και τα αστεία πριν κλείσουν οι πόρτες του Κρεμλίνου – Οι πρώτες εικόνες από την συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Enikos Newsroom

διεθνή

Πούτιν: Οι ευγένειες και τα αστεία πριν κλείσουν οι πόρτες του Κρεμλίνου – Οι πρώτες εικόνες από την συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Πηγή: Sputnik via Reuters

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντάται με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στον Κρεμλίνο σήμερα, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν τις πρώτες φωτογραφίες από την συνάντηση.

Ο σύμβουλος του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ συμμετέχουν, επίσης, στην συνάντηση, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα. Παρόντες ήταν και διερμηνείς.

Sputnik via Reuters

Sputnik via ReutersΗ συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και των Αμερικανών διαπραγματευτών είναι πλέον σε εξέλιξη με τις πόρτες να έχουν κλείσει για τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο για τις συνομιλίες και ότι θα συζητήσουν «όσο χρειαστεί».

Η συνάντηση άρχισε με τα συνήθη αστεία και τις ευγένειες μπροστά στις κάμερες. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για την βόλτα που έκαναν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ (ο γαμπρός του Τραμπ) στη Μόσχα, όσο ο Πούτιν τους είχε αφήσουν να τον περιμένουν κι εκείνος μιλούσε σε ένα συνέδριο επενδυτών.

Sputnik via Reuters

Ο Πούτιν είπε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και ρώτησε για την βόλτα που έκαναν οι δύο Αμερικανοί πριν αρχίσει η συνάντηση.  «Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» απάντησε ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ, ο οποίος με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, περπάτησαν στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία. Είπε όμως ανταποδίδοντας την ευγένεια ότι ήταν «μια όμορφη βόλτα» σε «μια υπέροχη πόλη».
Η συνάντηση συνεχίστηκε αλλά κεκλεισμένων των θυρών. Μετά το τέλος των συνομιλιών αναμένονται δηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι  λίγο πριν από τη συνάντηση, ο Πούτιν προειδοποίησε την Ευρώπη ότι θα υποστεί γρήγορη ήττα αν ξεκινήσει πόλεμο με τη Ρωσία και απέρριψε τις ευρωπαϊκές αντιπροτάσεις για την Ουκρανία ως απολύτως απαράδεκτες για τη Ρωσία.

 

20:48 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Παράπονα Τραμπ και φουλ επίθεση από τον υπουργό Άμυνας στο Υπουργικό Συμβούλιο – Το Νόμπελ Ειρήνης και ο πόλεμος στην Καραϊβική

Καθώς είναι σε εξέλιξη στο Κρεμλίνο, η συνάντηση των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Πρόεδρο Πούτι...
20:11 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βρυξέλλες: Σάλος με την σύλληψη της Μογκερίνι για απάτη και διαφθορά με ευρωπαϊκά κονδύλια – Γιατί άρχισε η έρευνα της Εισαγγελίας

Σάλο έχει προκαλέσει στις Βρυξέλλες η σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν Φεντερίκα Μο...
18:37 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βρετανία: Έρευνα σε όλες τις ιδιοκτησίες της βασιλικής οικογένειας μετά την διαμάχη για το «συμβολικό ενοίκιο» του έκπτωτου Άντριου

Έρευνα για όλα τα ακίνητα που έχει η βασιλική οικογένεια (Crown Estate) άρχισε σήμερα, Τρίτη, ...
17:19 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: «Δεν έχουμε σχέση με την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο»

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την επίθεση στο υπό ρωσική σημαία, δεξαμεν...
