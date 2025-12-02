Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη. Μιλώντας έπειτα από ένα επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και τάσσονται υπέρ του πολέμου, ενώ επιδιώκουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν επίσης την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, είπε ο Πούτιν. Υποστήριξε επίσης ότι η ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ είναι υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο.

Ο Πούτιν δεν διευκρίνισε ποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία θεωρεί απαράδεκτες. Ωστόσο, τα σχόλιά του φάνηκαν να στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ρήξη μεταξύ της Ουάσιγκτον και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, οι οποίες έχουν υποστηρίξει το Κίεβο προτείνοντας αναθεωρήσεις στο σχέδιο 28-σημείων για ειρήνευση που είχε αναπτυχθεί σε προηγούμενες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και ευνοούσε δραματικά τη Μόσχα.

Όπως εξήγησε ο Ρώσος πρόεδρος, το Ποκρόφσκ έχει «ιδιαίτερη σημασία, είναι μια εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων» της Ρωσίας. Εξήγησε ότι, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν ότι η πόλη τελεί πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού. Το βίντεο είπε έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας και δείχνει Ρώσους στρατιώτες να κυματίζουν σημαίες στην πόλη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Ο Ρώσος ηγέτης απείλησε επίσης με αντίποινα εναντίον των λιμανιών και των πλοίων της Ουκρανίας, μετά την πρόσφατη επίθεση του Κιέβου εναντίον αρκετών πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία, προειδοποίησε, θα «εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών λιμανιών και των πλοίων που εισέρχονται σε αυτά» ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δεξαμενόπλοιων, τις οποίες χαρακτήρισε «πειρατεία».

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου έκανε την δήλωση λίγο πριν από την συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στην Μόσχα, με τους οποίους θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο που προτείνει η Δύση για την Ουκρανία.

Στη πραγματικότητα, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να περιμένει στη Μόσχα, ενώ έδινε μια σημαντική ομιλία σε ένα επενδυτικό φόρουμ, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το Κρεμλίνο.

Η αμερικανική ομάδα, με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, έφτασε στο Κρεμλίνο πριν από λίγο.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας θα πραγματοποιούνταν μετά τις 5 μ.μ. ώρα Μόσχας. Σχεδόν μία ώρα μετά την προαναγγελθείσα ώρα, ο Πούτιν μόλις είχε ολοκληρώσει την ομιλία του, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το θέμα της Ουκρανίας, για το οποίο αναμένεται να συζητήσει με τους Αμερικανούς απετσλαμένους.

Το Κρεμλίνο τόνισε επίσης νωρίτερα ότι ο Πούτιν έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα σήμερα. Το να αφήνει τις αντιπροσωπείες να περιμένουν και να προγραμματίζει άλλες εκδηλώσεις είναι τακτικές που ο Ρώσος ηγέτης έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να προσπαθήσει να αποκτήσει το πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις, σχολιάζει το CNN.

«Ο Πούτιν έχει επίσης αρκετές συναντήσεις εργασίας [σήμερα] και αργά το βράδυ αναμένουμε ότι θα δώσει συνέντευξη στα ινδικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.