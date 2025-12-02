Ένταση στον «αέρα» ανάμεσα σε Αποστολάκη και Παπαχλιμίντζο – «Δεν μου αρέσουν αυτά, θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα»

Στιγμές έντασης επικράτησαν σήμερα ανάμεσα στη Μιλένα Αποστολάκη και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ, όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εάν είναι υπέρ ή κατά των αγροτικών μπλόκων.

Η συζήτηση στην εκπομπή «Συνδέσεις» επικεντρώθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε την κυρία Αποστολάκη εάν συμφωνεί με τα μπλόκα των αγροτών, η βουλευτής έκανε λόγο για «παγίδευση» και τόνισε «δεν μου αρέσουν αυτά, τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα».

Ο διάλογος:

Κ.Π: Είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων;
Μ.Α: Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η παγίδευση την οποία επιχειρείτε.
Κ.Π: Γι’ αυτό σας το λέω για να απαντήσετε.
Μ.Α: Όχι, όχι, ακούστε, δεν μου αρέσουν αυτά, τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν θέλω να σας θίξω, είστε ευγενής αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.
Κ.Π: Μα, στα όρια του απλοϊκού είναι η ερώτηση.
Μ.Α: Όχι, με συγχωρείτε. Είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι.
Κ.Π: Το, αν είστε υπέρ ή κατά του μπλόκου;
Μ.Α: Δεν την αποδέχομαι. Σας εξηγώ και δεν την αποδέχομαι αυτή την ερώτηση. Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι.
Κ.Π: Το υπέρ ή κατά; Εγώ δεν έχω ζήσει τον χωροφύλακα, αλλά και εσείς είστε νεότερη, δεν νομίζω να ρωτούσαν τέτοια.
Μ.Α: Ούτε και εγώ, αλλά δεν μου αρέσει αυτού του είδους η προσέγγιση.
Κ.Π: Αν δεν θέλετε να απαντήσετε είναι σεβαστό, αλλά το να μην σας αρέσει μία ερώτηση για το εάν είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων δεν το καταλαβαίνω
Μ.Α: Σας απαντώ… Είμαι κατά της χρήσης χημικών στα μπλόκα.

Δείτε το βίντεο:

17:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

