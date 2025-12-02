Ζελένσκι: Ανακοίνωσε συμφωνία με τις ΗΠΑ σε οδικό χάρτη 20 σημείων με στόχο την ειρήνευση στην Ουκρανία – «Τώρα η ευκαιρία να τελειώσει ο πόλεμος»

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα, Τρίτη, στο Δουβλίνο.

Είπε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και «οριστικοποιήθηκε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

Ωστόσο, επανέλαβε ότι «Ορισμένα θέματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν», ανέφερε.

Ο ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι αυτό σηματοδοτεί «μία από τις πιο δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα και πιο αισιόδοξες στιγμές» για την ειρήνη στην Ουκρανία. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αναμένει να ακούσει νέα από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές μόλις ολοκληρώσουν τις συναντήσεις τους στην Μόσχα για την ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δουβλίνο, ο Ζελέσνκι πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχείς θα είναι στην Μόσχα οι συνομιλίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης τον τερματισμό του πολέμου, όχι απλώς μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, καθώς αναμένονταν εκπρόσωποι των ΗΠΑ στο Κρεμλίνο για συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Κοινός μας στόχος είναι να τερματίσουμε τον πόλεμο, όχι απλώς να επιτύχουμε μια παύση των μαχών. Μια αξιοπρεπής ειρήνη είναι απαραίτητη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιρλανδία , αναφέρθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου, στην σημασία που έχει οι αποφάσεις για την τύχη της Ουκρανίας να λαμβάνονται ανοιχτά και με την συμμετοχή της.

«Το ζήτημα δεν συνίσταται στην πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων. Εκείνος που είναι σε θέσει να τις πάρει, θα τις πάρει. Είμαι σε θέσει να πάρω αποφάσεις. Σημασία έχει όλα αυτά να ληφθούν δίκαια και ανοιχτά, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιγνίδι πίσω από τις πλάτες της Ουκρανίας , ώστε τίποτα να μην αποφασισθεί χωρίς της Ουκρανία για μας , για το μέλλον της Ουκρανίας» μεταδίδει το Interfax Ukraina.